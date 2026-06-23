Los expertos avisan a los madrileños: este es el elemento que no debes usar bajo ningún concepto en el eclipse solar 2026

España se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los próximos años. El miércoles 12 de agosto de 2026, al atardecer, gran parte del país podrá observar un eclipse total de Sol.

Se trata de un acontecimiento que no se veía desde la península ibérica desde hace más de un siglo y, por eso, la expectación ya ha disparado el interés por alojamientos, desplazamientos y material de observación. Según el Instituto Geográfico Nacional, la franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

El miércoles 12 de agosto de 2026, al atardecer, gran parte del país podrá observar un eclipse total de Sol / NASA

Cuidado con las gafas que te pones para ver el eclipse solar 2026

Pero más allá de elegir el alojamiento o los planes que se pueden hacer durante ese fin de semana, los expertos han empezado a advertir a los ciudadanos acerca del material para ver el eclipse. Y es que VerificaRTVE ha detectado anuncios de gafas que no cumplen los requisitos necesarios para presentarse como homologadas para verlo.

Para observar el eclipse solar de 2026 con seguridad, las gafas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, específica para la observación directa del Sol. Esta referencia debe aparecer de forma clara en el producto, en el embalaje o en las instrucciones.

No basta con unas gafas de sol convencionales, ni tampoco es suficiente que incluyan referencias confusas. Si solo aparece la norma ISO 12312-1, se trata de una especificación vinculada a gafas de sol convencionales y no sirve para mirar directamente al Sol.

Para observar el eclipse solar de 2026 con seguridad, las gafas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, específica para la observación directa del Sol / EFE

Cómo saber si unas gafas de eclipse son seguras

Las gafas válidas para observar el eclipse deben incluir varios elementos básicos. El primero es la inscripción EN ISO 12312-2:2015, la norma internacional que certifica que el filtro está preparado para la observación solar directa.

Además, si se venden dentro de la Unión Europea, deben contar con un marcado CE auténtico, respaldado por pruebas de laboratorio. También debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias de uso, instrucciones de conservación y, cuando corresponda, fecha de caducidad.

Los expertos recomiendan desconfiar de productos con etiquetado incompleto, marcado CE sin documentación, precios sospechosamente bajos o anuncios que utilizan la palabra 'homologadas' sin aportar información verificable.

Los daños que puede causar mirar el eclipse sin protección

Mirar el Sol sin gafas específicas puede causar retinopatía solar, una lesión en la retina que puede afectar de forma seria a la visión. Entre los síntomas descritos figuran visión borrosa, distorsión de las imágenes o la aparición de un punto ciego central.

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Uno de los principales peligros es que el daño no siempre se nota al instante. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de la exposición, cuando la lesión ya se ha producido.