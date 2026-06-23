La EMT licita por 134 millones su nuevo centro de operaciones en La Elipa con capacidad para 318 autobuses eléctricos

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha sacado a licitación el proyecto constructivo y la posterior ejecución de las obras del nuevo Centro de Operaciones de La Elipa, una infraestructura diseñada para acoger hasta 318 autobuses cien por cien eléctricos. El pliego contempla un presupuesto base de licitación de 134'3 millones de euros, sin IVA, y un plazo máximo de 32 meses desde la formalización del contrato.

El Ayuntamiento de Madrid enmarca esta actuación dentro de la estrategia de descarbonización de la flota municipal. La electrificación progresiva de los autobuses ha obligado a EMT Madrid a adaptar sus centros de operaciones con nuevas infraestructuras energéticas y espacios preparados para la recarga, el mantenimiento y la operativa de vehículos eléctricos.

Sobre el antiguo centro de 1971

El futuro complejo se levantará sobre el antiguo Centro de Operaciones de La Elipa, construido originalmente en 1971, donde la empresa municipal ya ha acometido trabajos previos de acondicionamiento. La instalación tendrá una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados y contará con financiación europea procedente de los fondos Connecting Europe Facility, el Mecanismo Conectar Europa.

El alcalde Almeida visita el Centro de Operaciones de La Elipa. / Europa Press/ Carlos Luján

De la superficie total, 32.200 metros cuadrados se destinarán al estacionamiento de autobuses. Este espacio estará diseñado para facilitar la operativa diaria de la flota, incluyendo las labores de lavado, repostaje, encierro y circulación interna del mayor número posible de vehículos.

Tres fases de ejecución

La ejecución de los trabajos se desarrollará en tres fases. La primera, de cinco meses, estará dedicada a la redacción del proyecto constructivo; la segunda, de 24 meses, a la ejecución de las obras; y la tercera, de tres meses, a la legalización, la obtención de permisos y la puesta en marcha del nuevo centro. El depósito de autobuses estará totalmente cubierto y dispondrá de 4.732 paneles fotovoltaicos, capaces de generar más de 2 megavatios de potencia eléctrica para mejorar la eficiencia energética del recinto. La cubierta contará además con hasta 32.000 metros cuadrados de materiales fotocatalíticos destinados a reducir partículas contaminantes NOx.

La infraestructura permitirá instalar 318 pantógrafos invertidos para abastecer de energía a otros tantos autobuses eléctricos, entre ellos 20 articulados. El centro incorporará también una subestación eléctrica de hasta 20 megavatios para garantizar la recarga de la flota de forma eficiente.

Además de estar concebido como un edificio nZEB (de consumo energético casi nulo), el complejo incluirá una zona de talleres dividida en dos grandes áreas. Por un lado, las dependencias destinadas a mecánica, chapa, pintura, trabajos especiales, limpieza de techos y reparaciones eléctricas; por otro, los espacios administrativos y de vestuarios necesarios para la operativa diaria.

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El nuevo Centro de Operaciones de La Elipa será una de las piezas clave en la transformación de EMT Madrid hacia una flota libre de emisiones. Su construcción no solo sustituirá unas instalaciones con más de cinco décadas de historia, sino que dotará a la ciudad de una infraestructura preparada para sostener el crecimiento del autobús eléctrico en los próximos años.