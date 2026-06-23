Los empresarios madrileños piden la convocatoria "urgente" de elecciones generales: "Este es un Gobierno agotado"

En un duro discurso contra el Gobierno y la situación institucional que atraviesa España, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha reclamado hoy en nombre de la organización la convocatoria "urgente" de elecciones generales. "Este Gobierno está agotado, no da para más en lo económico ni en lo institucional ni en lo moral", ha señalado en el cierre de la Asamblea General de la patronal madrileña antes de reclamar "altura de miras" y "sentido de Estado".

"Es el momento de alzar la voz. Por ello, los empresarios madrileños damos un paso al frente y pedimos una salida democrática a una situación ya insostenible. Pedimos, por tanto, la convocatoria urgente de elecciones generales", ha afirmado entre aplausos de buena parte de los asistentes.

Entre los presentes estaba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien en una intervención previa en el mismo foro no se ha pronunciado respecto a un adelanto electoral. Sí ha trasladado el "apoyo explícito" de los empresarios españoles a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Justicia y a los medios de comunicación "libres", independientemente de su línea editorial.

Habitualmente crítico con el Ejecutivo central y defensor de las políticas madrileñas en materia fiscal o de desregulación, Garrido se ha mostrado hoy particularmente beligerante contra el Gobierno de la nación. "Asistimos a una sucesión permanente de escándalos políticos e investigaciones judiciales que deterioran la confianza en las instituciones y proyectan una imagen de inestabilidad en el exterior. La situación afecta a la imagen de España como destino de inversión y pone en duda que sea una economía fiable y predecible", ha comenzado diciendo. "No hay un solo día que no conozcamos un nuevo escándalo, una nueva revelación que se suma en la memoria de la anterior".

En ese clima, ha añadido, con la credibilidad de las instituciones "cada día más deteriorada", el presidente de los empresarios madrileños ha hecho referencia a los casos en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la exmilitante socialista Leire Díez o la reciente condena al exministro de Fomento José Luis Ábalos, entre otros. "No se genera estabilidad económica hablando de supuestas joyas, de supuestas cloacas, de supuestas fontaneras, de los supuestos papeles que juegan esposas, hermanos, sobrinas y entornos familiares del poder", ha subrayado.

Entre críticas a los ministros Carlos Cuerpo por dejar de ejecutar, ha dicho, fondos europeos; Sara Aagesen, por el apagón de abril del año pasado; Óscar Puente, por dejar las infraestructuras ferroviarias "en una crisis de credibilidad sin precedentes"; Mónica García, por "batir récords de conflicto con los médicos"; Arcadi España y su antecesora, María Jesús Montero, por "no haber sido capaces de presentar Presupuestos Generales del Estado durante tres años", y Yolanda Díaz, por ser "experta en malabarismos políticos, en titulares triunfalistas y en estadísticas que muchas veces se parecen muy poco a la realidad de las empresas", Garrido ha dictaminado que no se trata de una crisis puntual sino ante "un Gobierno que en su conjunto ha agotado su crédito, su credibilidad y su capacidad de ofrecer soluciones".