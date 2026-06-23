DIRECTO | Alarma por el humo en una de las cuatro torres de Madrid

Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha alertado a los vecinos, además de movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Personas desalojadas en la calle junto a la torre de Moeve Desde una de las torres aledañas se ve a las personas desalojadas a los pies del edificio de Moeve: Personas desalojadas de la torre Moeve / EPE

Héctor González TESTIMONIO Una vecina cuenta que escuchó "una explosión" Helga, vecina de la zona, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que escuchó "una explosión" hace una media hora. Después, salió de su casa y vio la gran columna de humo "muy negro". Además, detalla que vio fuego, aunque a diferencia del humo, paró de ver las llamas "diez minutos después".

VÍDEO Nuevas imágenes desde las inmediaciones de la torre Moeve

IMAGEN Así se encuentran las inmediaciones de la torre de Moeve Así se encuentran las inmediaciones de la torre de Moeve / H. G.

Cuatro camiones de bomberos se han desplazado hasta el lugar El edificio afectado es el segundo rascacielos más alto de Madrid y tiene 45 pisos.

VÍDEO Los usuarios comparten imágenes del humo saliendo del edificio: