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DIRECTO | Alarma por el humo en una de las cuatro torres de Madrid
El edificio está siendo desalojado, según ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid
Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha alertado a los vecinos, además de movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Personas desalojadas en la calle junto a la torre de Moeve
Desde una de las torres aledañas se ve a las personas desalojadas a los pies del edificio de Moeve:
Héctor González
TESTIMONIO
Una vecina cuenta que escuchó "una explosión"
Helga, vecina de la zona, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que escuchó "una explosión" hace una media hora. Después, salió de su casa y vio la gran columna de humo "muy negro". Además, detalla que vio fuego, aunque a diferencia del humo, paró de ver las llamas "diez minutos después".
VÍDEO
Nuevas imágenes desde las inmediaciones de la torre Moeve
IMAGEN
Así se encuentran las inmediaciones de la torre de Moeve
Cuatro camiones de bomberos se han desplazado hasta el lugar
El edificio afectado es el segundo rascacielos más alto de Madrid y tiene 45 pisos.
VÍDEO
Los usuarios comparten imágenes del humo saliendo del edificio:
El Ayuntamiento ha confirmado el desalojo del edificio
La torre, que mide 248 metros de altura y es propiedad de Amancio Ortega, está siendo desalojada, según ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid.
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