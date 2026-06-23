SUCESO EN MADRID
Detenidos los padres de un bebé de dos meses abandonado y amamantado tras consumir cocaína
La madre confesó haber amamantado al bebé tras consumir alcohol y cocaína, agravando la situación de desamparo del lactante
Efe
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a los padres de un bebé de dos meses que estaba en un estado de abandono, y cubierto de heces, y al que la madre había dado el pecho tras consumir alcohol y cocaína.
El suceso tuvo lugar el pasado domingo a las 8:15 horas de la mañana en el distrito madrileño de Tetuán, cuando los agentes recibieron una llamada alertando de una discusión entre un hombre y una mujer, según ha avanzado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes próximas a la investigación.
Al llegar a la vivienda, una mujer abrió la puerta en evidente estado de embriaguez, según las mencionadas fuentes, que apuntan que la vivienda se encontraba en un estado insalubre y con excrementos de animales en el suelo.
Dentro de la vivienda se encontraba un hombre, que tampoco presentaba un estado normal, y un bebé de dos meses en un evidente estado de abandono: deshidratado, sucio y cubierto de excrementos. Además, según relató la madre a los agentes, había dado el pecho al menor tras haber consumido alcohol y cocaína.
Por estos hechos, a los dos detenidos, un varón de nacionalidad colombiana de 39 años de edad y una mujer boliviana de 29, se les imputan los delitos de abandono de menores, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y maltrato animal.
Este último delito se les imputa porque en el interior de la vivienda también se encontraban un gato y un perro, con restos de comida tirados por el suelo, heces y suciedad, según han explicado a Efe fuentes de la Policía Municipal de Madrid.
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