Los famosos se convierten en inspectores de la Guía Repsol: los bares, cafés y restaurantes de Madrid a los que siempre vuelven en verano

Hay una Madrid que no aparece en las grandes ceremonias gastronómicas, pero sí en las rutinas de quienes la viven. La Madrid de la barra donde siempre cae una caña, la cafetería que salva una mañana entre rodajes, la pastelería que obliga a salir con media vitrina, la coctelería que se convierte en refugio después del teatro o el restaurante de barrio al que uno lleva a sus amigos porque sabe que no falla.

Ese es el territorio que la Guía Repsol ha vuelto a explorar con sus Soletes de verano, esta vez con una idea tan sencilla como eficaz: convertir a actores, escritores, músicos, artistas, diseñadores y deportistas en inspectores gastronómicos por un día. No inspectores de mantel largo, sino prescriptores de vida real. Personas que recomiendan los sitios a los que vuelven cuando no hay focos, estrenos ni alfombras rojas.

La nueva edición reúne más de 60 voces conocidas que señalan sus locales favoritos. Y Madrid, como casi siempre, aparece como un mapa lleno de capas: cafés clásicos, barras de vermú, panaderías de culto, coctelerías de autor, heladerías, casas de comidas, tabernas y restaurantes donde lo importante no es solo comer bien, sino sentirse en el lugar adecuado.

De Fele Martínez a Marta Jiménez Serrano: Café Pavón como punto de encuentro

Uno de los nombres que participa en esta edición es Fele Martínez, que vive un gran momento televisivo gracias a "Machos Alfa". El actor ha elegido dos direcciones madrileñas: Café Pavón y Los Tiernos. Del primero resume su recomendación con una frase directa: "Está muy muy bien". Del segundo, ubicado en La Latina, también habla como uno de esos lugares de cabecera donde la comida, las tapas y la cerveza forman parte de la experiencia.

La recomendación de Café Pavón no es casual. También aparece entre los favoritos de la escritora Marta Jiménez Serrano, que lo elige para tomar "una gilda o un buen pincho de tortilla medio deshecha". La autora de "Los nombres propios" y "Oxígeno" completa su ruta madrileña con Casa Gerardo, en La Latina, para tomar un vino, y con el Obrador San Francisco, donde reconoce que ya no puede comprar otro pan.

Cafeterías, croissants y cocidos

La actriz Clara Alvarado mira Madrid desde otro momento del día: el desayuno, la merienda y esos cafés que se convierten en rutina. Entre sus favoritos están Bucólico, en Chueca; Café del Nuncio, en La Latina; Rut Café, cerca de Gran Vía; y Sambu’s Coffee, en Malasaña.

Pero su selección no se queda en las cafeterías. También recomienda La Tortilla Castiza, un pequeño local en el entorno de El Rastro donde triunfan la tortilla y las croquetas, y reivindica un clásico madrileño: Malacatín. "El cocido del Malacatín siempre será mi favorito, después del de mi madre, por supuesto", asegura.

La lista dibuja muy bien el espíritu de los Soletes: no se trata de buscar solo novedad o sofisticación, sino lugares reconocibles, accesibles y con algo que engancha.

Coctelería japonesa, falafel y tortilla lenta

La actriz Natalia de Molina también participa en esta edición con una ruta muy personal por la capital. Uno de sus imprescindibles es Devil’s Cut, en el Barrio de las Letras, una coctelería de autor con influencias japonesas que define como "una pasada".

Devil’s Cut, primer proyecto en Europa del icono Shingo Gokan ha sido reconocido como mejor apertura internacional del año -Best International Cocktail Bar-. / Cedida

Su recorrido continúa con Falafería, un local especializado en shawarmas vegetarianos y sabores de Oriente Medio; Juana La Loca, donde suele pedir el pincho de tortilla de patata; y La Fisna, una dirección que se repite entre varios famosos por su naturalidad, su vino y su producto.

Precisamente La Fisna también aparece entre los favoritos del escritor Juan Gómez-Jurado, que lo define como un "sitio sin postureo: buen producto y gente que sabe lo que hace". El autor de "Reina Roja" suma otro nombre muy madrileño a la lista: La Duquesita, una pastelería que considera "un peligro". Su sentencia es clara: "Vas a por un café y sales con media vitrina. El croissant ahí no es negociable".

Leonor Watling: croquetas, vino y helado de chocolate salado

Leonor Watling recomienda un Madrid muy de paseo, café y barra. La actriz y cantante, vecina de Chueca, elige Café de los Austrias, en la Plaza de Ramales, donde suele pedir "las croquetas y la morcilla".

También incluye La Vecinita, frente al Registro Civil, una cafetería que para ella tiene algo de refugio urbano; Madrid & Darracot, tienda con barra de degustación para tomar un vino; y Mistura Malasaña, su heladería de cabecera, donde suele pedir chocolate salado.

Su selección tiene algo muy de Madrid: desayunar junto a un registro civil, picar en una plaza histórica, tomar un vino en el centro y acabar con un helado en Malasaña.

Irene Escolar: cumpleaños, vermú, pisco sour y pizza argentina

La actriz Irene Escolar también traza una ruta muy vivida por Madrid. Recomienda El Perro de Pavlov, cafetería del Madrid de los Austrias con café de especialidad, tostas y tartas; La Colmada, en Malasaña, para vermús, cervezas, ibéricos, quesos y conservas; y la terraza de María Pandora, en Las Vistillas, donde celebra muchos cumpleaños porque la siente "como mi casa" y por sus atardeceres.

En su recorrido también aparece La Estrella, coctelería cerca de Gran Vía donde pide "siempre un pisco sour", y Pizza Posta, con pizzas de estilo argentino, masa gruesa y mucho queso.

La ruta de Escolar resume otra forma de mirar la ciudad: la de los lugares que acompañan celebraciones, citas con amigos, copas y antojos muy concretos.

Marta Hazas: del escalope al vino después del teatro

La actriz Marta Hazas convierte su selección en una especie de itinerario teatral y castizo. Entre sus imprescindibles está Armando, donde anima a pedir el escalope que lleva el nombre del local. También recomienda Café Murillo, junto al Museo del Prado, un espacio que conserva barra y suelos retro; y Gran Café Santander, en Alonso Martínez, donde su pincho favorito es el de tortilla.

A esa lista suma La Fragua de Sebín, una hamburguesería cerca de la Plaza del Dos de Mayo; las azoteas Le Tavernier y Picalagartos, para cócteles y vistas; y El Rollo Ocho, cerca de La Latina, donde suele pasarse a tomar un vino al terminar en el teatro.

La suya es una ruta de actriz que trabaja en Madrid y entiende sus horarios: comer bien, tomar algo después de función y tener siempre un sitio donde alargar la noche.

Escritores que recomiendan pan, Sichuán y vino natural

La edición también deja una ruta literaria. Además de Marta Jiménez Serrano y Juan Gómez-Jurado, aparece Elvira Sastre, que recomienda en Madrid El Rincón de Pangpang, en Lavapiés, especializado en cocina de Sichuán. "Es increíble. Riquísimo todo", dice sobre un local donde aparecen platos como el mapo tofu o el pollo kung pao.

En el mismo barrio, la escritora también elige Casa Cometa, de su amigo Carlos Siles. Lo resume con entusiasmo: "Todo lo que hace Carlos es increíble. El trato del personal es estupendo y la comida deliciosa". Y añade una frase que define el lugar: "¡Qué vinos y qué queso!".

Madrid aparece así como ciudad de novelas, pero también de panaderías, vinos naturales, cafés con tortilla, cocina china regional y restaurantes donde el barrio importa tanto como la carta.

Moda, mercado y cócteles artesanales

El diseñador Juan Duyos lleva los Soletes al mercado. Uno de sus favoritos es Dratar, puesto del Mercado de San Leopoldo, en Tetuán, con cocina mediterránea de influencias asiáticas y latinas. "El brioche de cochinita pibil o las carrilleras thai-jerez me chiflan", afirma.

También recomienda la Taberna de Ángel Sierra, clásico centenario de Chueca con barra de estaño y vermú, y Macera, entre Malasaña y Salesas, conocido por sus cócteles elaborados con destilados artesanales macerados con frutas y especias.

La mirada de Duyos suma otra capa a la selección: la del Madrid que mezcla mercado, tradición y coctelería contemporánea sin que parezcan mundos separados.

Del pádel al desayuno en Sol

El jugador de pádel Paquito Navarro aporta una ruta entre Madrid y Sevilla, aunque en la capital se queda con dos direcciones: Can Viu, en Chamberí, donde destaca sus vinos por copa y su forma de acercar el vino "sin tecnicismos"; y Con Amor, en el entorno de Nuevos Ministerios, donde suele dejarse aconsejar: "Siempre le digo al chef que me prepare un buen menú y la verdad que está todo increíble".

La Mallorquina / LA MALLORQUINA

La artista Lita Cabellut, que se mueve entre Madrid y Barcelona, elige en la capital La Mallorquina, una de las pastelerías más reconocibles de la Puerta del Sol. Sus napolitanas de crema son uno de sus productos estrella y la artista la recomienda como lugar para desayunar o merendar.

Y José Mota añade a la lista dos direcciones de la Comunidad de Madrid: Peregrino, en Montecarmelo, con cocina de mercado, carnes, pescados, mariscos y una amplia bodega; y Silk La Moraleja, cuya terraza define como una especie de "club de los poetas muertos" donde se encuentran soñadores para hablar de logros y sueños rotos.

Madrid, contada por quienes la comen

El valor de esta edición de los Soletes no está solo en la lista de nombres conocidos, sino en la forma en que retratan Madrid. Cada recomendación funciona como una pequeña pista biográfica: el actor que vuelve a una barra de La Latina, la escritora que no cambia de pan, la actriz que pide un pisco sour cerca de Gran Vía, el diseñador que encuentra su sitio en un mercado de Tetuán o el deportista que prefiere una copa de vino sin solemnidad.

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La Guía Repsol convierte así a los famosos en inspectores por un día, pero el resultado no suena a inspección. Suena más bien a conversación de amigos: "ve aquí", "pide esto", "no te pierdas el croissant", "tómate una copa", "quédate a ver el atardecer". Y en Madrid, esa vida pasa por cafés, barras, pastelerías, coctelerías, mercados y restaurantes donde los artistas también se sientan como cualquier otro cliente.