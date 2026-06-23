Condenado a tres años de prisión por intentar quemar viva a su pareja tras rociarla con gasolina en Villanueva del Pardillo

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a tres años y nueve meses de prisión por intentar matar a su pareja después de golpearla, agarrarla del cuello y rociarla con gasolina mientras le decía: "Hoy se va a acabar todo, te voy a matar". La víctima logró escapar de la vivienda familiar y refugiarse en la comisaría de Policía Local de Villanueva del Pardillo, poniendo fin a la agresión.

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de septiembre de 2024, cuando el acusado, que no aceptaba la decisión de su compañera sentimental de poner fin a la relación, inició una discusión en el domicilio que ambos compartían.

Durante el enfrentamiento la golpeó y le apretó el cuello antes de abandonar momentáneamente la vivienda. Poco después regresó con un bidón rojo de gasolina, empujó a la mujer contra un sofá y continuó golpeándola en la cabeza y la cara. A continuación, la obligó a ponerse en pie, la roció con combustible por todo el cuerpo y la condujo hacia la cocina mientras le amenazaba de muerte. La víctima aprovechó un descuido para huir de la casa y corrió hasta las dependencias de la Policía Local, perseguida por el agresor, que desistió cuando ella alcanzó la comisaría. Posteriormente, el condenado se deshizo del bidón en un contenedor próximo a la vivienda.

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La resolución considera al acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de lesiones en el ámbito familiar, apreciando la agravante de género y la agravante de parentesco. Como atenuante se le reconoce la reparación del daño, ya que consignó 14.000 euros para indemnizar a la víctima por las lesiones sufridas. Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante seis años, cinco años de libertad vigilada y 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de lesiones.