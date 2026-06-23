Así es el colegio madrileño que podría llevar a tu hijos a participar en el próximo mundial: Morata, Carvajal o Llorente entre sus antiguos alumnos

Fundado en 1972 y de carácter aconfesional, el colegio privado SEK International School, se sitúa en la exclusiva urbanización de Villafranca del Castillo en Madrid. Este prestigioso centro, que apuesta por una educación completamente bilingüe, es conocido internacionalmente por ofrecer a sus alumnos los tres programas del Bachillerato Internacional (IB) desde edades tan tempranas como los 4 meses, hasta que alcanzan la mayoría de edad.

Sin embargo, si se deja a un lado su exigente programación académica y se echa un vistazo a sus 'Alumni', el SEK International School El Castillo es mucho más que un simple centro educativo. Gracias a sus completas instalaciones, a su internado y a sus programas de alto rendimiento deportivo, el SEK puede presumir de haber impulsado a varias de las figuras más conocidas del fútbol español durante su carrera.

Fútbol, pero también baloncesto, golf, tenis, pádel, natación o atletismo

Álvaro Morata, Dani Carvajal, Marcos Llorente o Pablo Sarabia son solo algunos de los antiguos alumnos que han estudiado en esta prestigiosa institución, donde también destacan deportistas ligados a otras disciplinas como el joven talento del baloncesto español, Hugo González, canterano del Real Madrid, quien dio el salto hacia la NBA.

Cuatro antiguos alumnos de la Institución SEK fueron convocados con la selección española de fútbol para disputar el Mundial de Qatar 2022 / SEK El Castillo

Y es que, esta academia no solo cuenta con escuelas de rendimiento y tecnificación ligadas al fútbol, sino que apoya e impulsa con otras disciplinas como el baloncesto, el golf, el tenis, el pádel, la hípica, la natación de competición, el atletismo y algunos deportes de invierno.

¿Cómo coordinar los entrenamientos con los estudios?

Gracias a los convenios de tecnificación, el SEK International School El Castillo está diseñado específicamente para que los alumnos a partir de los 10 años pueda compaginar sus estudios de nivel internacional con entrenamientos de alta competición. Para ello, sus estudiantes no solo disponen de horarios flexibles que les permiten asistir a entrenamientos y competiciones, sino que incluso los profesores adaptan el calendario de exámenes y ofrecen clases de apoyo personalizadas si el alumno llega a perder el ritmo escolar.

El centro está especialmente diseñado para que los alumnos a partir de 10 años puedan compaginar sus estudios con entrenamientos de alta competición / SEK El Castillo

Además de este apoyo académico, el SEK cuenta con otros servicios de igual importancia como el servicio de coaching, apoyo psicológico y 'mental training', o el servicio médico, que incluye los servicios de nutrición y fisioterapia para asegurar el mejor estado de salud y forma física de sus deportistas.

¿Cuánto cuesta convertir a tus hijos en estrellas del deporte?

El coste de este centro privado comienza con una escolaridad base que oscila entre los 650 euros y los 900 euros al mes en función del ciclo educativo de los estudiantes. Si a esta tarifa se le añaden el comedor escolar, el transporte, o el seguro escolar, el coste comienza a crecer sustancialmente.

Además, las academias deportivas de alto rendimiento tienen un coste extra de entre 400 y 1.200 euros al mes, existiendo la posibilidad de vivir en el internado a tiempo completo. De esta forma, el coste total podría alcanzar los 3.500 euros al mes, o unos 35.000 euros por curso escolar.