El barrio de Madrid que se convierte esta semana en un museo al aire libre: así puedes reservar tu entrada

El arte urbano se ha convertido en una de las formas más atractivas de descubrir Madrid, especialmente en aquellos barrios donde las fachadas han pasado de ser simples muros a convertirse en parte del paisaje cultural.

Y es que la capital suma cada vez más propuestas culturales fuera de los circuitos habituales. Más allá de museos, salas de exposiciones y grandes centros culturales, algunos distritos han empezado a incorporar el arte urbano, convirtiendo fachadas, patios y edificios públicos en espacios abiertos a la creación contemporánea.

Una de esas iniciativas podrá recorrerse ahora con visitas guiadas en Moratalaz, donde el proyecto 'Muraltalaz' reúne 33 murales en edificios municipales del distrito. Los itinerarios permitirán conocer las obras, sus autores y el proceso creativo de una propuesta que busca acercar el arte urbano a vecinos y visitantes.

El mural 'Wolves family', situado en el CEIP Martínez Montañés / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Recorridos dirigidos por Asem Navarro

Los recorridos estarán dirigidos por el artista Asem Navarro, autor de dos de los murales del distrito: Wolves family, situado en el CEIP Martínez Montañés, y Ángela, ubicado en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

La primera visita tendrá lugar el martes 23 de junio y todas las rutas comenzarán a las 10:00 horas. El itinerario permitirá conocer buena parte de los 33 murales que forman parte de 'Muraltalaz', una iniciativa que ha convertido a Moratalaz en uno de los puntos destacados del arte urbano en Madrid.

El mural 'Ángela', ubicado en el Centro Municipal de Servicios Sociales / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Fechas, plazas y reserva de las visitas guiadas

El programa contará con ocho fechas repartidas a lo largo del año: 23, 24 y 27 de junio; 7, 9 y 12 de septiembre, y 1 y 3 de octubre. Cada visita tendrá un aforo máximo de diez personas, por lo que será necesario reservar plaza previamente a través de un formulario en línea. La limitación de plazas permitirá realizar recorridos más cercanos y detallados, con explicaciones sobre las obras, sus técnicas y los artistas participantes.

Uno de los grandes atractivos de estas visitas es que los asistentes podrán acceder también a murales situados en el interior de colegios del distrito. Entre ellos se encuentra Persigue tu estrella, de la artista Leyvel, una obra que logró el tercer puesto en el concurso de la plataforma Street Art Cities, que premia algunos de los mejores murales del mundo.

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'Muraltalaz': dos años llenando de color el distrito

El proyecto 'Muraltalaz' comenzó en 2024 y desde entonces ha reunido en las calles de Moratalaz obras de artistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. En sus muros pueden encontrarse trabajos de Alegría del Prado, Taquen, Kalouf, Lidia Cao, Lula Goce, Diego As, Millo, Dulk, Murfin, Pichiavo, Bublegum y el propio Asem Navarro, entre otros.