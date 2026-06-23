Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cuatro TorresElecciones generalesCondena a ÁbalosPadre DamiánEl PoceroOrgullo LGTBI MadridLa ElipaColegio Marcos LlorentePremios Gastronomía de Madrid
instagramlinkedin

INCENDIO FORESTAL

El AVE Madrid-Sevilla, interrumpido por un incendio en el sistema eléctrico: más de 20 trenes afectados

La incidencia ha dejado bloqueados los AVE entre Sevilla y Madrid y todos los trenes que pasan por la estación de Santa Justa

Uno de los trenes de alta valocidad parados por la incidencia en la red ferroviaria

Uno de los trenes de alta valocidad parados por la incidencia en la red ferroviaria / Gustavo Valiente - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Sevilla

Un fallo del sistema eléctrico causado por un incendio ha provocado la paralización de todos los tres que prestan servicio en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, así como la media distancia y la red de Cercanías de la provincia de Sevilla. La incidencia se ha producido a última hora de la tarde y ha dejado trenes parados en distintos puntos de la red ferroviaria así como retrasos en las salidas. En total hay más de una veintena de trenes afectados.

Según ha informado Adif se trata de una incidencia en la infraestructura que afecta a la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz. Ha afectado, por tanto, a la alta velocidad, la media distancia y el Cercanías. Por este motivo, se han habilitado ya cambios y anulaciones gratuitas por parte de los operadores. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", apuntan desde Adif aunque de momento no hay plazo para la recuperación del servicio.

Renfe es uno de los operadores afectados por el fallo del suministro eléctrico provocado por el incendio que ha afectado a la red de Cercanías de Sevilla y a la alta velocidad. Desde sus canales en redes sociales ha localizado el fallo en la electrificación entre Sevilla Santa Justa y Guadajoz con incidencia en la media distancia y en el cercanías. "Se han habilitados cambios y anulaciones gratuitos para trenes afectados", apuntan desde la compañía.

Noticias relacionadas

La incidencia, según ha podido consultar este periódico, ha afectado al menos a una veintena de trenes que se encuentran parados o que sufren retrasos debido a la caída del suministro eléctrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alejandro Sanz aprieta donde más duele: una noche en el Metropolitano para entender por qué sigue mandando
  2. Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza
  3. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  4. Dani Fernández y Siloé, protagonistas de las Fiestas Patronales de Tres Cantos este fin de semana
  5. Así es el pueblo de Madrid que se presenta como la escapada ideal para huir del calor: con un puente anterior al siglo XVIII y pozas naturales aptas para el baño
  6. La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
  7. Gloria, la abuela que hornea empanadas gallegas en un mercado de Madrid: 'Memoricé las recetas de pequeña viendo a mi madre cocinar
  8. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

El AVE Madrid-Sevilla, interrumpido por un incendio en el sistema eléctrico: más de 20 trenes afectados

El AVE Madrid-Sevilla, interrumpido por un incendio en el sistema eléctrico: más de 20 trenes afectados

Extinguido el incendio que ha obligado a desalojar la Torre Moeve en Madrid: "Oímos una explosión"

Extinguido el incendio que ha obligado a desalojar la Torre Moeve en Madrid: "Oímos una explosión"

Cristiano Ronaldo, ídolo del madridismo, se convierte en el primer jugador en marcar en seis mundiales

Cristiano Ronaldo, ídolo del madridismo, se convierte en el primer jugador en marcar en seis mundiales

Madrid recibirá 2,77 millones de euros del Estado para reforzar sus programas de lucha contra las drogas

Madrid recibirá 2,77 millones de euros del Estado para reforzar sus programas de lucha contra las drogas

El incendio en la Torre Moeve de Madrid, en imágenes

Última hora del incendio de la Torre Moeve en Madrid: liberados los tres trabajadores que se encontraban confinados en el interior del edificio

Última hora del incendio de la Torre Moeve en Madrid: liberados los tres trabajadores que se encontraban confinados en el interior del edificio

La ola de calor continúa este miércoles, pero ya se acerca el fin del fenómeno: la Aemet activa la alerta naranja en gran parte de Madrid

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendio en Madrid

Así es Torre Moeve, el rascacielos de Amancio Ortega que ha sufrido un incendio en Madrid