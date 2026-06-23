Arde una casa en Navalcarnero: cinco personas escapan por las ventanas de la vivienda calcinada

Cinco personas han logrado escapar por las ventanas de una vivienda unifamiliar de una sola planta que ha quedado totalmente calcinada tras un incendio declarado a primera hora de este martes en Navalcarnero, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuego se originó en torno a las 7:00 horas en un chalet situado en una zona aislada del municipio. A su llegada, los Bomberos de la Comunidad de Madrid encontraron el inmueble completamente afectado por las llamas y trabajaron para extinguir el incendio y evitar que se propagara a la vegetación colindante, objetivo que finalmente consiguieron.

Los cinco inquilinos abandonaron la vivienda por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Dos de ellos fueron atendidos en el lugar por sanitarios del SUMMA 112 por inhalación leve de humo y recibieron el alta sin necesidad de traslado hospitalario.

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La vivienda ha quedado completamente calcinada como consecuencia del incendio. No se han registrado más heridos y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del suceso.