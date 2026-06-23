TURISMO
Los alojamientos hoteleros de la Comunidad de Madrid anotan 2,5 millones pernoctaciones en mayo y registran 1,2 millones de viajeros
La tarifa media diaria por habitación se situó en los 167'77 euros, lo que representa una subida del 2,1% interanual
EP
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid subieron un 0,7% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.560.746 estancias, encadenando 14 meses de crecimiento. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los hoteles de la región se alojaron un 2,72% más de turistas que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.232.338 viajeros.
Por nacionalidad, 536.225 eran residentes en España, el 43,51%, mientras que 696.113 (56,49%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,1% y los extranjeros aumentaron un 4,8%. Del total de pernoctaciones en la Comunidad de Madrid, 950.202 las realizaron residentes en España (un 37,11%), mientras que 1.610.544 (62,89%) fueron residentes en el extranjero.
La tarifa media diaria por habitación se situó en los 167,77 euros, lo que representa una subida del 2,1% interanual. En general, los precios subieron un 0,98% respecto al año anterior. En total, en la región se alcanzó en mayo una ocupación del 63,83% y el sector hotelero empleó a 17.974 personas, un incremento del 5,6% interanual.
Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%). Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).
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