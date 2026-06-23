El alcalde de Móstoles pide archivar la causa por presunto acoso sexual y laboral

El alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha presentado un recurso pidiendo el archivo de la causa que investiga la querella interpuesta por una exconcejala de su partido por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral, además de que suspenda la declaración de la exedil fijada para el próximo lunes, 29 de junio.

En el escrito, adelantado por el diario 'El País' y al que ha tenido acceso EFE, la defensa del regidor alega que la querella "carece de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal", por lo que reclama "el archivo inmediato de las actuaciones".

Unas actuaciones que fueron iniciadas oficialmente el 15 de abril después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

En el auto de admisión a trámite, que fue acordado después de que la Fiscalía pidiera agilizar el caso, la magistrada citó a la exedil a prestar declaración el 29 de junio y ordenó que fuera reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

Ahora, en su escrito de petición de archivo, la defensa del alcalde mostoleño insiste en que no hay "indicios racionales" en su contra y pide que se archive la investigación que mantiene abierta la titular de la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles.

El letrado de Bautista asegura que la querella "no contiene una sola afirmación en la que se describa una petición de relaciones sexuales, favores sexuales, encuentros íntimos, actos de contenido sexual" y que "tampoco" se describen "conductas objetivamente susceptibles de ser consideradas sexualmente significativas".

Además, añade que la propia querella "atribuye el supuesto deterioro emocional" de la exedil a "una multiplicidad de circunstancias posteriores", como "conflictos políticos, discrepancias internas, aislamiento dentro del grupo municipal, pérdida de confianza, decisiones organizativas y controversias partidarias".

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Además, asegura que "no es casual que junto al supuesto acoso sexual y laboral se incorporen imputaciones por delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones o revelación de secretos, en un evidente intento de otorgar relevancia penal a unos hechos que carecen de los elementos típicos exigidos por tales figuras".