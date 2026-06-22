Vox da por "roto" el pacto con el PP en Alcalá tras el cese de Acosta: “No vamos a ser el perro faldero”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha entrado este lunes en su crisis más grave desde la firma del pacto entre PP y Vox en junio de 2023. El portavoz de Vox, Víctor Acosta, ha acusado a los populares de romper “de manera unilateral” el acuerdo de gobierno después de que la alcaldesa, Judith Piquet, le comunicara el pasado viernes su cese como segundo teniente de alcalde y la retirada de la Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos.

“El acuerdo de Gobierno está roto. Lo ha roto de manera unilateral el Partido Popular”, ha afirmado Acosta esta mañana en declaraciones a los medios, en las que ha situado el origen del choque en el pulso presupuestario abierto con el equipo de la alcaldesa. Para Vox, la decisión de Piquet es una “represalia política” por la negativa de la formación a apoyar una modificación presupuestaria de casi 68 millones de euros, alrededor de "un tercio" de las cuentas municipales.

Según Acosta, el PP llevó esa modificación a la Comisión de Hacienda “por urgencia”, sin negociación previa con su socio y sin facilitar información suficiente sobre importes y actuaciones. “No vamos a ceder. No vamos a ser el perro faldero del PP; los ciudadanos nos votaron para formar parte de las decisiones sobre a dónde se destina el dinero público, no para firmar cheques en blanco”, ha señalado el portavoz de la formación de ultraderecha.

La crisis estalló el pasado viernes, cuando Acosta recibió la comunicación formal del decreto de cese. El dirigente de Vox pierde la Segunda Tenencia de Alcaldía y el área de Proyectos Estratégicos y Europeos; pero mantiene, de momento, la presidencia de la Junta Municipal del Distrito II y la presidencia del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. También conservan sus responsabilidades los otros dos concejales de Vox en el Gobierno local, Pilar Cruz, al frente de Familia, Infancia y Juventud; y Antonio Peñalver, responsable de Desarrollo Económico y Empleo y consejero delegado de Alcalá Desarrollo.

Fuentes del grupo municipal aseguran que la formación continuará “trabajando de manera responsable” en las áreas que mantiene, aunque advierten de que a partir de ahora su posición será voto a voto. Preguntado, precisamente, por el futuro de las iniciativas municipales, Acosta ha respondido que “eso es algo que habrá que ir viendo en cada votación”.

El otro frente del conflicto es la Ciudad Deportiva Municipal. Acosta denuncia que el PP le impide acceder directamente a la contabilidad del organismo autónomo que preside, pese a que tiene atribuciones legales para consultar esa documentación. “No me dan acceso a las cuentas del organismo que presido porque cada irregularidad que detecto la pongo en conocimiento de la autoridad competente, y eso es incómodo”, ha trasladado.

El PP, por su parte, ha justificado el cese por la “pérdida de confianza política e institucional” en Acosta, provocada por sus decisiones y manifestaciones públicas. El Gobierno de Piquet reprocha que Vox mantenía bloqueada la negociación presupuestaria desde diciembre al condicionar cualquier avance al acceso directo a la contabilidad municipal, una posibilidad que, según la versión del Ejecutivo, no tiene ningún concejal, incluida la propia alcaldesa.

Desde el entorno popular se defiende que la modificación de casi 68 millones buscaba garantizar servicios públicos, atender obligaciones municipales y ejecutar inversiones previstas en los barrios. El PP también mantiene que Vox respaldó inicialmente la tramitación en comisión y que después anunció su rechazo, lo que acabó tumbando la operación con el voto contrario de la oposición.

La dirección regional del PP ha cerrado filas con Piquet. El portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este mismo lunes que la alcaldesa mantiene “intacta” su voluntad de llegar a acuerdos y dar estabilidad al Ayuntamiento, aunque ha defendido la decisión de retirarle a Acosta las atribuciones de especial confianza. Vox, en cambio, acusa al PP de utilizar el presupuesto como excusa para apartar a su portavoz y de “despreciar” el acuerdo firmado en 2023.

La crisis llega, además, en un contexto político ya deteriorado por la denuncia presentada en mayo contra Acosta por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Vox ha defendido la presunción de inocencia de su portavoz y ha vinculado las acusaciones a su labor de fiscalización de la gestión municipal. La oposición había reclamado explicaciones a la alcaldesa y la retirada de competencias al dirigente de Vox.