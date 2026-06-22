El vecino más prestigioso de Madrid apenas mide unos centímetros: así es la casa secreta del escurridizo Ratón Pérez en pleno centro de la capital

Como todos los niños saben, cuando un diente se cae, es de vital importancia guardarlo con cuidado hasta que llega la noche. Será entonces cuando, tras colocarlo bajo la almohada, el vecino más ilustre de Madrid, y que apenas mide unos centímetros, visite su hogar para intercambiar este canino por una moneda, o incluso, si estaba brillante y bien cuidado, por un billete.

Son muchos los que dicen haber visto al escurridizo Ratón Pérez deslizándose por debajo de las camas con su saquito lleno de dientes en una de estas noches mágicas, pero pocos saben cómo o a dónde regresa tras su jornada de trabajo.

¿Puedo confiar en ti? Bien, entonces te contaré un secreto... su casa, su habitación y muchos de sus túneles... ¡Se esconden entre las calles de Madrid!

La Casita-Museo del Ratón Pérez

Placa informativa en la calle Arenal en Madrid, que indica la residencia del Ratón Pérez / ALBA VIGARAY

"Aquí vivía dentro de una caja de galletas, en la confitería Prast, el Ratón Pérez", así señala la placa sobre el número 8 de la calle Arenal, el lugar de residencia de este pequeño roedor, quien, antes de alcanzar la fama mundial, dormía en una pequeña caja metálica de galletas Huntley. Hoy, y tras varios siglos dedicado al incansable oficio de intercambiar dientes de leche por obsequios, el Ratón Pérez cuenta con su propia casa-museo, donde reside junto a sus tres hijos: Adolfo, Elvira y Adelaida.

Fachada de la casa museo en la calle Arenal en Madrid, donde vive el Raton Pérez. / ALBA VIGARAY

Pero, ¿cómo saltó a la fama este peculiar ratoncito? No fue a través de un reality show en la televisión, ni tampoco por una publicación en redes sociales... Y es que este personaje tan mágico sólo necesitó de una fábula de 13 páginas escrita por Luis Coloma para pasar a ser conocido en todo el mundo. Escrita como regalo para, el aún niño, Alfonso XIII, por encargo de su madre, la reina regente María Cristina de Habsburgo, esta fábula fue llamada como su protagonista "Ratón Pérez".

Interior de la casa museo en la calle Arenal en Madrid, donde vive el Raton Pérez. / ALBA VIGARAY

El Rey Buby y su aventura junto a Pérez

En este relato, un pequeño Rey Buby colocaba su diente debajo de su almohada como ya es costumbre, pero, algo travieso, decidía intentar mantenerse despierto para conocer al Ratón Pérez. Junto a él, Buby comienza una peligrosa misión nocturna en la que recorría su reino descubriendo la existencia de niños muy diferentes a él, entre ellos, niños que pasaban hambre y frío.

Una de las primera ediciones de 'Ratón Pérez' de Luis Coloma, junto a un ejemplar diminuto, en la casa-museo. / ALBA VIGARAY

El manuscrito original de esta peculiar fábula se conserva en la Biblioteca del Palacio Real, pero por supuesto el Ratón Pérez conserva una copia de la primera edición en tamaño ratón, y otra en tamaño humano para aquellos curiosos que quieran descubrir su historia.

Otras puertas y pasadizos del roedor madrileño

Este no es el único lugar mágico con el que cuenta esta curiosa criatura, y es que el coleccionista de dientes ha construido puertas y pasadizos por todo Madrid a lo largo de los siglos. Algunas de las más conocidas son la puerta situada en la boca de metro de la estación Banco de España, que, con apenas 7 centímetros de alto suele estar cerrada con una tabla de madera.

Pequeña puerta metálica del Ratón Pérez en el metro de Banco De España / ALBA VIGARAY / EPE

También, si se tiene suerte, puede verse la pequeña habitación situada en la Calle San Vicente Ferrer, 48, donde algunos madrileños privilegiados afirman haberse cruzado con el roedor echándose una siesta entre repartos o tomando un refrigerio en las noches más calurosas de verano.