SUCESOS
Un toro se escapa en Collado Villalba y deja tres heridos tras sembrar la alarma cerca del hospital
El animal, procedente de una finca ganadera, recorrió varias zonas del municipio antes de ser controlado por la Guardia Civil y devuelto a su origen
Europa Press
Un toro se escapó el pasado viernes de una finca ganadera ubicada en el término municipal de Collado Villalba, provocando tres heridos durante su recorrido por diversas zonas del municipio, según informan fuentes de Protección Civil y de los servicios de emergencia.
El jefe de Protección Civil de Collado Villalba, Diego Herrera, ha detallado que el animal transitó por distintos puntos de la localidad cercanos a la zona del hospital y a la dehesa municipal. Durante el incidente, la presencia del animal causó alarma entre los bañistas que se encontraban en las inmediaciones.
A consecuencia del suceso tres personas resultaron heridas, requiriendo atención por parte de los servicios asistenciales.
Tras activarse el dispositivo de búsqueda, en el que participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil logró controlar la situación. El animal fue trasladado de regreso a la finca ganadera de procedencia.
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