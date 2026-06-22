Taxis sin conductores en Madrid: así serán los robotaxis que pronto rodarán por la Comunidad

Al conducir por las calles de Madrid, algunos disfrutan desahogarse con los conductores "incompetentes" que se cruzan por las calles, casi siempre por su lentitud o algunas imprudencias, normalmente por parte de los taxis. Pero un proyecto de la Comunidad podría introducir un cambio en esta dinámica, ya que esta medida aprueba los robotaxis, vehículos con nivel 5 de conducción autónoma, el más alto que no requiere piloto.

Los usuarios echarán en falta las incómodas conversaciones con el conductor al subirse en un taxi, pues estos vehículos no requieren de una persona detrás del volante. Inclusive, al subirse se darán cuenta de que ya ni siquiera tienen ni volante ni pedales. Así, estos nuevos vehículos estarán destinados al transporte de pasajeros sin necesidad de un conductor confiando en una serie de sensores y dispositivos.

En colaboración con Uber, Cabify, Bolt y empresas del sector, se desplegarán entre 50 y 100 vehículos con nivel 5 de conducción autónoma. La Comunidad pondrá en marcha coches que cuentan con una tecnología que les permite parecerse a ciudades con amplios sistemas de robotaxis como Phoenix o Miami en Estados Unidos, así como Wuhan en China, donde esta experiencia ya es muy popular.

La medida también contempla hasta 100.000 coches autónomos de nueva generación que Uber desarrollará con la empresa Nvidia, junto a otros socios empresariales como Alphabet, Waymo o Baidu (el homólogo al Google chino), a través de su plataforma Apollo Go. Ambas compañías buscan empezar a distribuir una red de vehículos autónomos de nivel 4 a partir de 2027.

Los cinco niveles de conducción autónoma, Madrid tiene previsto llegar al más alto / Km77

¿Cómo conducen sin una persona?

Los robotaxis cuentan con una tecnología muy sofisticada que mezcla inteligencia artificial, sensores y software para cumplir con los recorridos previstos, tomar decisiones en tiempo real y recoger a los pasajeros.

Pero el primer paso antes de que los usuarios tomen este servicio, son las pruebas, que comenzarán a finales de 2026. Para ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado el Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados, el cual establece un código nacional para estos ensayos.

El programa está destinado para empezar a regular estos vehículos, ya sean automatizados o conducidos de forma remota, así como prototipos y fases previas de comercialización. Con esta regulación, el objetivo es avanzar en una política de circulación segura y de certificación y mejorar la transparencia pública en relación con la seguridad de esta tecnología.

Antes de llegar, pasarán por tres fases

El proyecto contempla tres fases de prueba: una 'controlada', una 'extensiva' y otra de 'predesligue'. En la primera, se llevarán a cabo estudios iniciales de desarrollo a máximo tres coches al mismo tiempo, pero ninguno con nivel 2 SAE de automatización y debe haber un operador de seguridad a bordo. Además, serán en entornos controlados, ya que solo se tiene acceso por evaluación independiente o reconocimiento de autorización y el entorno operacional es restringido.

En la segunda, se estudian situaciones intermedias en el desarrollo tecnológico y busca impulsar su madurez ampliando los entornos de operación. En este sentido, se permite cualquier sistema de acceso y el entorno operacional deja de estar restringido. Asimismo, aumenta la operación simultánea, que será de hasta diez vehículos, pero sigue siendo obligatorio contar con un operador a bordo.

Por su parte, en la tercera, el paso previo a la puesta en servicio del coche, se admite cualquier sistema de acceso, incluso aquellos que hayan participado en fases anteriores. Tampoco existen limitaciones en el entorno operacional, pueden estar funcionando más de diez a la vez y el operador de seguridad puede ser remoto.

Estos vehículos no necesitan un conductor detrás del volante / Epe

¿Es seguro?

Antes de que empiecen a rodar por los caminos de Madrid, deberán superar dichas pruebas. Sin embargo, es cierto que la empresa Cruise abandonó esta línea de negocio después de un accidente en 2023 en San Francisco, cuando un coche suyo atropelló y mató a un peatón mientras cruzaba la calle.

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Por su parte, Waymo ha retirado 3.800 vehículos después de identificar un fallo en su sistema de manejo autónomo que generó que los automóviles alcanzasen altas velocidades en vías cuando están inundadas. De forma similar, China ha suspendido la concesión de nuevas licencias después de que más de un centenar de robotaxis de Baidu se quedaran detenidos en las calles a finales de marzo.