PLANES
"Solteros y solteras de Madrid, vuelve el Speed Dating más viral": con el mismo número de hombres y mujeres, juegos de chuches y dinámicas para romper el hielo
La iniciativa impulsada a través de redes sociales promete una noche de juegos y diversión se encuentre o no el amor
"Solteros y solteras de Madrid... ¿Estáis hartos de las apps de citas?", con este reclamo comienza la publicación en Instagram con la que @dontstopmadrid y @solterosfeeling han confirmado uno de los regresos más esperados del verano: el "speed dating más viral" vuelve a la capital.
Así, bajo el lema "verano dulce y sexy", esta modalidad de citas rápidas regresa a Madrid, y a otras cuatro ciudades españolas, con un único objetivo: emparejar a solteros y solteras de todas las edades, o si no, al menos, hacerles vivir una noche inolvidable y divertida.
¿Qué actividades incluye y en qué consiste?
Descrito como "un plan súper original para pasar a conocer gente de verdad cara a cara y dejar atrás las tardes delante del móvil mirando perfiles", esta iniciativa promete a quienes se atrevan a "dejar las excusas a un lado" diferentes dinámicas para romper el hielo. Entre ellos, juegos con chuches con las personas que más te llamen la atención o notas anónimas. Además, la experiencia, cuyo precio exacto aún se desconoce, incluye cena y barra libre.
¿Cuál es el rango de edad?
No existe un rango de edad definido. De hecho, en el post compartido por las cuentas de contenido se confirma que el día del evento habrá tantos hombres como mujeres, que, separados por rango de edades, asegurarán que puedas conocer a alguien de tu misma quinta. Al fin y al cabo... ¡No hay edad para el amor!
¿En qué ciudades se hará el evento?
El evento comenzará con una primera cita en la capital el sábado 11 de julio, seguido de otros encuentros el 25 de julio en Gran Canaria, el 8 de agosto en Tenerife, el 12 de septiembre en Valencia, y el 17 de septiembre en Sevilla. Aunque son muchas las ciudades españolas que se han quedado fuera, desde la organización avisan: "Si en tu ciudad no hay evento no pasa nada, muchos de nuestros asistentes vienen de otras ciudades porque saben que algunas oportunidades merecen el viaje".
Las inscripciones para asistir a esta curiosa dinámica de citas ya están abiertas y deben realizarse a través del número de teléfono +34 681 206 536. Desde dontstopmadrid ya lo tienen claro: "¡Dicen que las plazas vuelan así que no te lo pienses mucho!"
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