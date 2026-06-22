El Rey inaugura la planta de Canal de Isabel II que aspira a suministrar hidrógeno verde para recorrer 40.000 kilómetros al día

En el año de celebración de su 175 aniversario, Canal de Isabel II ha vivido hoy un día de importancia. El Rey Felipe VI ha inaugurado hoy en la localidad de Pinto el Centro de Innovación de Agua y Energía de la Comunidad de Madrid, una instalación que contempla entre otras dotaciones una planta de generación de hidrógeno verde pionera en Europa y que aspira a generar al día cantidad suficiente de este gas para que un vehículo pueda recorrer hasta 40.000 kilómetros.

En la inauguración han acompañado al monarca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el consejero de Medio Ambiente madrileño, Carlos Novillo, y el consejero delegado de Canal de Isabel II, empresa pública madrileña dependiente de la administración regional, Mariano González.

Ubicado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, la séptima en tamaño de las 155 plantas de esta naturaleza del Canal de Isabel II, el Centro hoy inaugurado, busca convertirse en referencia de economía circular y sostenibilidad en el tratamiento de aguas de desecho.

En ese sentido, en la planta de Pinto se operará en tres líneas. En una primera, de hecho, ya se viene trabajando desde 2012. Se trata de la reutilización de las aguas residuales, una vez tratadas por diferentes procedimientos físicos, químicos y biológicos, no solo para el riego de parques y jardines o baldeo de las calles en labores de limpieza sino también para actividades industriales. Singularmente, para la industria papelera. El año pasado casi tres hectómetros cúbicos de los 15 reaprovechados en la región se destinaron a esta industria, trasladan desde la Comunidad de Madrid.

Ahora en las instalaciones de la EDAR de Arroyo Culebro se añadirán dos líneas de trabajo en modo experimental. Mediante un proceso biológico para la depuración de las aguas se viene obteniendo biogás, compuesto fundamentalmente de metano y dióxido de carbono al que se busca dar usos para apoyar en la descarbonización. El proyecto en marcha busca aprovechar la producción de biometano sintético a partir de esta actividad y del hidrógeno aportado por la otra gran infraestructura presentada hoy.

Se trata de una planta de producción de hidrógeno verde en la que se han invertido más de seis millones de euros con cofinanciación de la Unión Europea y que se trata de una instalación pionera en el continente al funcionar exclusivamente con aguas residuales como "materia prima" para la obtención de ese hidrógeno verde.

"Aquí lo que hacemos es que el agua, una vez depurada, la sometemos a un tratamiento todavía mayor a través de ultrafiltración y ósmosis inversa, que son un tratamiento de tipo físico-químico de muy alta tecnología", explica Belén Benito, directora de Operaciones de Canal de Isabel II. "Como todos sabemos, esa agua es H 2 O, que es la composición del agua. Para romper el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno hace falta energía. Y esa energía necesaria para romper esa molécula de agua proviene de unas placas fotovoltaicas que también tenemos en esta instalación".

En ese sentido, señala Benito, el hidrógeno verde que se producirá en esta planta tendrá un origen doblemente sostenible. Por un lado, porque el agua cuya molécula se "rompe" para obtener el hidrógeno es agua regenerada. Por otro, porque la energía empleada en ese proceso será aportada por las plantas fotovoltaicas instaladas a apenas un centenar de metros en las propias instalaciones de la EDAR de Arroyo Culebro.

La planta experimental de hidrógeno verde hoy presentada estará entre tres y cinco años recopilando datos que permitan extender, si todo sale bien, esta forma de producción de energía a otras instalaciones. En momento de plena producción llegaría a generar unos 400 kilogramos diarios de hidrógeno verde, el suficiente para que un vehículo recorra hasta 40.000 kilómetros.

La industria del hidrógeno verde, sin embargo, aún es incipiente. Desde el Canal de Isabel II se piensa en la posibilidad en un futuro de inyectar hidrógeno verde a la red o de utilizarlo para mover su propia red de vehículos, si bien no tienen aún en la flota camiones que utilicen hidrógeno verde como combustible. También para impulsar el proyecto de biometano sintético.

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"Nosotros aspiramos desde esta instalación a servir de motor para que el hidrógeno vaya extendiéndose cada vez más, puesto que pensamos que puede ser la energía del futuro", aclara la directora de Operaciones de Canal de Isabel II.