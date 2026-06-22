SUCESO EN MADRID
Muere un joven al chocar contra las cabinas de peaje de la R-5 en Leganés
El conductor, de entre 20 y 30 años, salió despedido del vehículo tras salirse de la vía en el kilómetro 4 de la autopista madrileña
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Madrid
Un joven ha fallecido en la madrugada del domingo al lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la R-5, a la altura de Leganés. El siniestro se ha producido en el kilómetro 4 de la autopista, donde el turismo que conducía se ha salido de la vía y ha colisionado contra las cabinas de peaje.
Como consecuencia del impacto, el conductor, un hombre de entre 20 y 30 años de edad aparente, ha salido despedido del vehículo. A la llegada de los sanitarios del Summa 112, el joven se encontraba ya fallecido, por lo que solo han podido confirmar su muerte.
El accidente ha tenido lugar durante la madrugada, en circunstancias que deberán ser investigadas.
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