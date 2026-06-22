Muere un joven al chocar contra las cabinas de peaje de la R-5 en Leganés

Un joven ha fallecido en la madrugada del domingo al lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la R-5, a la altura de Leganés. El siniestro se ha producido en el kilómetro 4 de la autopista, donde el turismo que conducía se ha salido de la vía y ha colisionado contra las cabinas de peaje.

Como consecuencia del impacto, el conductor, un hombre de entre 20 y 30 años de edad aparente, ha salido despedido del vehículo. A la llegada de los sanitarios del Summa 112, el joven se encontraba ya fallecido, por lo que solo han podido confirmar su muerte.

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El accidente ha tenido lugar durante la madrugada, en circunstancias que deberán ser investigadas.