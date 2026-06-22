Montia, mejor restaurante de Madrid: la cocina de la Sierra de Guadarrama conquista a la Academia Madrileña de Gastronomía.

La cocina madrileña mira cada vez más al territorio, al producto cercano y a una identidad que ya no se explica solo desde el centro de la capital. En ese mapa gastronómico en expansión, Montia (C/ Juan de Austria, 7, San Lorenzo de El Escorial / 911 33 69 88) acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes de la región: el premio a Mejor Restaurante/Cocina en la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid.

Montia, en San Lorenzo de El Escorial, es el proyecto gastronómico con el que Dani Ochoa mira a la Sierra de Guadarrama como despensa viva. / Cedida

El restaurante que lidera Dani Ochoa en San Lorenzo de El Escorial ha sido galardonado por la Academia Madrileña de Gastronomía en una edición especial, celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y marcada por el décimo aniversario de estos premios. Unos galardones que nacieron en 2016 para reconocer a cocineros, productores, hosteleros, jefes de sala, sumilleres, comerciantes y empresarios que contribuyen a engrandecer la gastronomía madrileña.

Una cocina que nace en la Sierra

El reconocimiento a Montia premia una de las propuestas más personales de la Comunidad de Madrid. Con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, el restaurante ha construido una identidad profundamente ligada a la Sierra de Guadarrama, a la recolección silvestre, a la temporalidad y al trabajo con productores del entorno.

La cocina de Dani Ochoa cambia al ritmo del campo. Brotes, hojas, flores, plantas y hierbas recogidas por el propio equipo en la sierra se integran en una propuesta que entiende el monte casi como una despensa viva y un laboratorio natural. A eso se suman ingredientes procedentes del huerto y una red de artesanos cercanos, como los panes del Obrador Abantos, la mantequilla de cabra de La Cabezuela o las cervezas elaboradas junto a la cervecera Bailandera.

Dani Ochoa chef en Montia, mejor restaurante de Madrid 2026, recoge su premio. / Cedida

"Es increíble recibir un premio así y que desde mi región reconozcan nuestro trabajo. Esto es la consecuencia de ver el campo y la Sierra de Guadarrama como una parte más para hacer pruebas y colaborar con una red de proveedores que ya consideramos nuestros amigos. Es bonito recorrer este camino juntos", explica el chef madrileño a El Periódico de España.

El renacer de Montia

La trayectoria reciente de Montia también está marcada por la resiliencia. En 2021, un incendio obligó al restaurante a cerrar sus puertas y replantearse por completo su futuro. Lejos de acabar con el proyecto, aquel episodio abrió una nueva etapa en la que Ochoa reforzó aún más su vínculo con San Lorenzo de El Escorial, el monte, el producto y la estacionalidad.

Montia, en San Lorenzo de El Escorial, ha convertido la Sierra de Guadarrama en el eje de una de las cocinas más personales de Madrid. / Cedida

Desde entonces, Montia ha consolidado una cocina reconocible, cambiante y muy vinculada al paisaje. Sus menús degustación —Montia, por 115 euros, y Montia XL, por 130 euros— conviven con una versión más breve disponible entre semana por 80 euros. El vino también ocupa un lugar esencial en la experiencia, con una selección muy personal de referencias naturales, muchas de ellas sin filtrar y de mínima intervención.

Madrid, "destino gastronómico de primera división"

La décima edición de los premios también sirvió para tomar el pulso al momento gastronómico que vive la región. Para Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Madrid atraviesa una etapa de especial efervescencia.

"Madrid está en un momento de ebullición y se ha convertido en un destino gastronómico de primera división", aseguró durante la entrega de premios. Según Enríquez, hace una década muchos viajeros llegaban a Madrid por sus museos o por el fútbol, mientras que hoy la gastronomía se ha convertido ya en el segundo motivo de visita a la ciudad, solo por detrás de la oferta cultural.

El presidente de la Academia destacó además la convivencia entre tradición e innovación como una de las grandes fortalezas de la región. "El cocido, las patatas bravas o los callos conviven con un ramen, un cebiche o unos tacos de altísimo nivel. Esa convivencia es, precisamente, nuestra gran fortaleza", señaló.

Botín, Sen Omakase, Mallorca y otros premiados

Junto a Montia, la Academia distinguió a otros diez proyectos y profesionales que dibujan la diversidad del momento gastronómico madrileño. El premio a Restaurante de Producto/Casa de Comidas fue para El Pedrusco de Aldealcorvo, el asador castellano de Chamberí liderado por los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro.

En la categoría de Sala/Sumiller, el reconocimiento recayó en Luis García de la Navarra, referente del vino en Madrid y figura clave en la dignificación del papel de la sala. LaLópez, en el Mercado de Antón Martín, fue premiado como Puesto de Mercado, por transformar un pequeño espacio de mercado en una casa de comidas contemporánea.

La categoría de Cocina Internacional distinguió a Sen Omakase, uno de los proyectos japoneses más reconocidos de la capital, mientras que El Fogón de Trifón recibió el premio a Bar/Taberna por su defensa del producto, la temporada y el recetario tradicional madrileño.

En el apartado de Vinos y Licores, el premio fue para Caiño, reconocido por su apuesta por pequeños productores y vinos de mínima intervención. La DOP Aceite de Madrid fue distinguida como Producto de Madrid, en reconocimiento al trabajo de olivareros y almazaras de la región.

El premio de Dulce/Repostería fue para Pastelerías Mallorca, una casa fundada en 1931 que forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de madrileños. Como Proyecto Empresarial Gastronómico, la Academia reconoció a Red Panda Madrid, nacido como dark kitchen asiática sin gluten y convertido después en restaurante con cocina vista y una comunidad fiel.

El Reconocimiento a Toda una Vida recayó en Botín, fundado en 1725 y considerado por el Guinness World Records como el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento. Su horno de leña, sus cochinillos y corderos asados y su ubicación junto a la Plaza Mayor lo han convertido en uno de los grandes símbolos gastronómicos de Madrid.

Diez años contando la gastronomía madrileña

Con esta edición, los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid cumplen diez años consolidándose como uno de los grandes reconocimientos del sector. A lo largo de esta década han distinguido a nombres como DiverXO, Coque, Saddle, Ugo Chan, Osa o Pabú, además de productos emblemáticos como la Huerta de Aranjuez, el Garbanzo de Daganzo o el Anís de Chinchón.

Noticias relacionadas

La lista de 2026 confirma que Madrid ya no se cuenta solo desde sus grandes mesas de autor, sino también desde sus tabernas, mercados, obradores, casas de comidas, barras internacionales, productores y restaurantes fuera del centro urbano. En ese relato, Montia ocupa ahora un lugar principal: el de un restaurante que ha encontrado en la Sierra de Guadarrama una forma propia de mirar Madrid.