Miles de colombianos votan en Madrid: en España apoyan al izquierdista Cepeda pese a la victoria del ultraderechista De la Espriella

Durante la última semana, los colombianos en Madrid se han vestido con la camiseta amarilla de su selección de fútbol. No sólo por el partido contra Uzbekistán en marco del Mundial 2026, sino como símbolo de apoyo al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella. Con esta vestimenta acudieron a votar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que resultó ganador este candidato de extrema derecha, a pesar de que en España su contrincante con tendencia a la izquierda, Iván Cepeda, lo superó por una estrecha diferencia.

Esta pequeña ventaja se comparte en el conteo final, aunque el resultado se invierte: el escrutinio confirma la victoria de De la Espriella, quien consiguió aproximadamente el 49'7% de los votos totales, mientras que Cepeda se quedó con el 48'7%. Pero los votantes en España le llevaron la contraria a sus compatriotas, pues le dieron la victoria a Cepeda con 66.945 sufragios a su favor, equivalente al 49,84%, frente al 48'71% de De la Espriella (65.426 votos), poco más de 1500 votos de diferencia.

Los candidatos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. / AFP

Madrid concentra los votos de la diáspora colombiana

En España, más de 308.000 ciudadanos están habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial que se debate entre los representantes de los movimientos Defensores de la Patria y el Pacto Histórico, tras obtener las dos mayores votaciones en la primera vuelta del pasado 31 de mayo. No obstante, esta vuelta contó con el 41'44% de participación, por debajo del promedio en Colombia (58%).

En cualquier caso, España es el país europeo con mayor censo electoral colombiano en el exterior, que se concentra principalmente en Madrid, donde se reúne el 39% de los votantes habilitados, lo que posiciona a la ciudad como centro de participación para estos migrantes. De esta forma, los más de 120.000 ciudadanos que podían votar en la capital, pudieron acceder a dos puestos habilitados por las autoridades consulares antes del pasado domingo.

Aunque el día de votaciones fue el pasado 21 de junio, en el exterior se podía acudir a las urnas desde el 15 de junio. De hecho, la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid acogió estos comicios hasta el 19 de junio. Pero la mayoría acudió al Pabellón de Convenciones de Casa de Campo, donde se podía votar hasta el mismo domingo 21, en tanto desde los días previos y a primeras horas de mañana ya se complicaba conseguir un sitio para aparcar y a medida que transcurría el día se formaban filas.

Estas mesas son algunas de las 1.489 que la Registraduría Nacional instaló en 67 naciones para que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto. Sin embargo, los resultados del exterior comenzaron a ser contados cuando se cerraron las urnas en Colombia a las 16:00 horas hora local. Apenas una hora después, se supo la victoria de De la Espriella, encabezando el movimiento Defensores de la Patria en las elecciones generales.

Abelardo de la Espriella, el abogado 'outsider' que ha ganado el primer conteo de votos en las elecciones presidenciales de Colombia / Europa Press

¿Qué propone Abelardo de la Espirella?

El abogado ya ha sido felicitado por un político ideológicamente similar. El argentino Javier Milei fue una de las primeras figuras políticas en celebrar su logro. El presidente de Argentina, se llamó a sí mismo el 'león', mientras que De la Espriella se ha querido identificar con el 'tigre', en un guiño a las virtudes de ambos animales.

Ambos outsiders que nunca han ocupado un cargo público, uno tertuliano de la televisión y el otro abogado millonario, se posicionan entre sus electorados como alternativas a la política tradicional. También comparten su visión económica, a través de la política de la 'motosierra', que busca recortar los gastos públicos lo más posible (al menos, en un 40%), desregular y bajar impuestos a los más ricos para impulsar el desarrollo de las empresas.

Otro paralelo que se suele hacer es con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y es que otra de sus grandes propuestas son las 'megacárceles'. En concreto, propone construir al menos 10 centros penitenciarios de máxima seguridad financiados y administrados por el sector privado en zonas remotas o aisladas donde no haya señal de telecomunicaciones, para así cortar la comunicación externa y las redes criminales. Así, espera que los 'bandidos' no queden libres por falta de cupos o fallas en el sistema judicial, lo cual está acompañado por una medida "temporal", en la que este proceso de judicializar sea más rápido, pero para ello, necesitaría de una reforma aprobada por el Congreso.

¿Militarización o paz?

Junto a estas, promueve la condena perpetua a violadores de niños, erradicar 330 mil hectáreas de coca con fumigación aérea, créditos al 2% de interés y desarticular la Justicia Especial para la Paz (JEP), ya que considera que este es un tribunal para "lavarle las manos" a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionada de Colombia (FARC), que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016.

Para el presidente de la Asociación Europea de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano (ASEVICOM), Gustavo Guzmán Castillo, se trata de un modelo afín a la derecha trumpista, fascista, que "no busca salidas a la guerra sino que la fomenta, habla de destripar la oposición, de exterminio y de militarización", ha considerado. Por ello se muestra preocupado por la JEP, pero afirma que "será casi imposible" eliminarla por completo, porque se formó desde un Acuerdo de Estado. De la Espriella podrá obstaculizarlo, pero "las cortes y la ciudadanía tendrán que demostrar que es importante".

Por su parte, Arturo Prado Lima, integrante de ASEVCOM, ha añadido que "lo que viene no será solamente un cambio de gobierno". Puede ser el intento de desmontar una época, en la que "se buscará instalar una narrativa simple: orden contra caos, patria contra enemigo interno, seguridad contra derechos". Una fórmula que los colombianos ya conocen porque "ha llenado cementerios, cárceles, montañas y exilios", ha zanjado.

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Una mujer sostiene un cartel como símbolo de protesta, en la entrada del edificio de la Justicia Especial para la Paz (JEP) / EFE

Aunque De la Espriella podrá hacer algunas cosas con decretos ley, otras necesitan de la aprobación del parlamento. Colombia también tuvo elecciones legislativas este año, en las que el partido de izquierdas, el Pacto Histórico, consiguió 60 curules entre Senado y Cámara, oposición a la que podrían agregarse otros partidos del sector, como Alianza Verde, y algunos tradicionales. Además, frente a esta victoria tan estrecha, aún falta que el reconteo confirme los resultados y determine cuál será el candidato que tomará la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.