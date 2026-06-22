Metro instala nuevas escaleras mecánicas en Prosperidad, San Blas y Estrella para mejorar la accesibilidad

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha nuevas actuaciones para mejorar la accesibilidad en la red de Metro con la instalación de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad, San Blas y Estrella. Los trabajos forman parte del Plan de Accesibilidad de Metro y buscan facilitar los desplazamientos de los viajeros entre la calle, los vestíbulos y los andenes.

La estación de Prosperidad, en la línea 4, cuenta desde este lunes con dos nuevas escaleras mecánicas que comunican directamente la calle con el vestíbulo. Con esta intervención, se completa el itinerario mecanizado ya existente hasta los andenes, lo que permitirá mejorar la movilidad diaria de los usuarios de esta parada del distrito de Chamartín.

En paralelo, Metro de Madrid avanza en los trabajos de la estación de San Blas, en la línea 7, donde se incorporarán tres nuevos tramos de escaleras mecánicas. Dos de ellos conectarán la vía pública con la zona de distribución de viajeros, mientras que el tercero enlazará el nivel intermedio con los andenes. Por su parte, la instalación de las dos escaleras previstas en la estación de Estrella, en la línea 9, comenzará el próximo mes de julio.

La actuación conjunta cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros y, según la previsión del Gobierno regional, estará finalizada a principios de septiembre. Con estos nuevos elementos, la red de Metro de Madrid ampliará su actual parque de escaleras mecánicas, que ya alcanza las 1.709 unidades.

Estas obras, señalan desde el Ejecutivo regional, se enmarcan en una estrategia más amplia para mejorar la accesibilidad del suburbano madrileño. Desde 2023, la Comunidad ha destinado más de 228 millones de euros a la instalación de 65 ascensores en 17 estaciones de la red.

Entre las actuaciones ya concluidas destacan las de Avenida de América, donde se han instalado diez nuevos elevadores y se ha construido un nuevo vestíbulo, y Begoña, que ya funciona como estación plenamente accesible.

Además, la Comunidad mantiene en marcha obras para incorporar otros 48 ascensores en 13 puntos de Metro. Entre ellos figuran 15 elevadores con acceso directo desde la calle hasta los andenes en estaciones como Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Campamento y Canillejas.

También continúan las remodelaciones de Ventas y Santiago Bernabéu. En el caso de Ventas, la previsión es que los trabajos concluyan en 2026 con cinco nuevos ascensores. La transformación integral de Santiago Bernabéu finalizará en 2027 e incluirá 12 elevadores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y una ampliación de superficie que prácticamente triplicará la actual.

A estas intervenciones se suman los trabajos en Ventilla, Duque de Pastrana y Alto de Extremadura, dentro del objetivo regional de avanzar hacia una red de transporte público más accesible, cómoda y adaptada a las necesidades de todos los usuarios.