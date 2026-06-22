Madrugón para ir al templo de Edfu, regateos en el Bazar de Luxor y la selección a bordo de un crucero por el Nilo: así son los días en la expedición Madrid Xplora

Muchos aseguran que se trata del templo mejor conservado del antiguo Egipto. Por eso, cuando se avisó de que tocaba madrugón y de los grandes, nadie rechistó. El crucero que transportaba a los 20 jóvenes expedicionarios de Madrid Xplora, el proyecto que premia la excelencia educativa de un grupo de estudiantes de primero de bachillerato de la Comunidad, zarpaba a las 6:30 horas de la mañana, y antes había que aprovechar para ver de cerca uno de los lugares más representativos de lo que fue una de las civilazaciones más históricas.

Apenas habían dormido unas horas, porque la noche anterior, tras surcar el Nilo en faluca y conocer el templo de Isis, bailaron vestidos con chilabas en el bar del barco, convertido en improvisada discoteca. Pero puntuales, cumplieron y los 20 subieron al autobús a las 5:00 horas, poniendo rumbo al monumental lugar, dedicado en su día al dios halcón Horus. Y apenas lo vieron de lejos, aún de noche y en el autobús, se dan cuenta de la magnitud del lugar.

“Ha merecido la pena”, coincidían todos al encontrarse de bruces con la fachada del monumental templo, que estuvo enterrado bajo la arena y capas de sedimento fluvial del Nilo durante siglos. A pesar de estar ‘a oscuras’, la estampa impresionaba, e incluso mejoraba cuando se adentran “Es realmente impresionante, el que más me ha impactado desde que hemos llegado”, comentaba Cristina Parejo, una de las expedicionarias, mientras pasaba por sus salas de enormes columnas y cientos de grabados que narran el mito de la creación asociado con el templo.

Los exploradores de Madrid Xplora, en el Templo de Edfú. / EPE

Una visita exprés que no afectó a sus energías. “Estamos perfectos”, contaban después los chicos, con la energía propia de su edad. Al contrario que los mayores de la expedición, ellos han pasado de dormir a la vuelta al crucero y tras desayunar, se han subido a la piscina del barco en grupo. Colegas desde el momento en que se conocieron, aprovechan cada momento de tiempo libre, que de eso también se trata más allá de conocer el antiguo Egipto.

Del Bazar al Mundial

Todo, eso sí, sin móviles, una de las normas básicas del proyecto. Sin poder compartir las imágenes y los videos (todavía) en redes. Y en medio, además, de un Mundial, y con la selección jugando. Algo que, pese a todos los demás incentivos, “A ver si nos ponen a España”, se preguntaba Iván Calleja, otro de los participantes, mientras caminaba por el Bazar de Luxor, en el que consiguió dos camisetas de Salah “por tres euros cada una”.

“Me ha encantado, era la primera vez que hacía algo así y me he sentido bien en el papel. Y he conseguido 4 imanes por 50 liras cuando me pedían 300 al principio”, contaba orgulloso Yicheng Zheng. “Ha sido divertido, pero de alguna forma yo me siento mal regateándoles, al final muchos son niños y necesitan ese dinero y para nosotros es nada”, reflexionaba, a su lado, Jimena.

Los jóvenes de Madrid Xplora ven el partido de la selección en el Mundial. / EPE

En apenas dos días, los 20 expedicionarios han conocido tres de los templos más famosos del país árabe, han surcado el Nilo en falucas y han empezado a impregnarse de una forma de vivir muy distinta a la que conocemos. Y eso es solo el comienzo, porque en el camino aún les espera decenas de aventuras. Este lunes, mismamente, ya desde Luxor, conocerán el Valle de los Reyes y el templo de Karnak. Días "frenéticos", reconocían, pero "que vengan más".

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“Como era todo muy sorpresa, no conocíamos el itinerario, no me esperaba que hubieran tantas cosas. Está superando las expectativas, cien por cien. Si fuera por mi cuenta no podría hacer todo esto, seguro”, afirmaba Lorena Santos, que representando el sentir general de sus compañeros reconocía estar “súper cansada” por todo lo que está haciendo. Pero con ganas de más, que todavía queda mucho.