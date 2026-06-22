Madrileños "asfixiados" y turistas en busca del aire acondicionado: así se vive la primera ola de calor del verano en la capital

Diego y Sofía miran el móvil bajo uno de los árboles que rodean la Plaza de Cibeles. Llevan un mes viajando por Europa y hace menos de 48 horas que desembarcaron en Madrid. “El calor es tremendo. Estamos buscando una piscina para mañana, pero sacar las entradas también es difícil. La página está colapsada”, señala él, abanico en mano. Su anterior parada fue Roma y, si pese a que también experimentaron altas temperaturas, nada comparado con la capital. “Sabemos que en Europa las olas de calor son comunes, pero no nos imaginábamos que tan pronto. Mañana íbamos a ir a Toledo y lo acabamos de cancelar porque no se puede ni caminar. Mis amigas vienen el mes que viene y no sé cómo lo van a hacer”, cuenta ella.

La Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel 2 de riesgo alto dentro del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor ante las previsiones de temperaturas superiores a los 40 grados en buena parte de la región durante los próximos días. Según las estimaciones meteorológicas, este lunes y martes se superarán los 40 ºC en las zonas Metropolitana y Henares y en el área Sur, Vegas y Oeste. En la Sierra, las máximas previstas rondarán entre los 37,6 y los 38 grados. Para el miércoles se espera un ligero descenso, aunque los valores continuarán próximos a los 40 grados.

Una mujer descansa en un parque del centro de Madrid, este lunes. / Maria Aguilella Pardo

A escasos metros del museo del Prado Adrián empuja el carro de su hijo Álvaro, que bebe un sorbo de agua. Han salido a la calle porque el pequeño “estaba cansado de estar en casa” y caminan por la acera sombreada. “Me toca estar muy puesto en el tema. Si nosotros lo sufrimos, los peques más. Lo que hacemos es cambiar las horas de salida, preferiblemente temprano y a última hora de la tarde. Si no queda más remedio, como hoy, vamos bien hidratados”, cuenta. Vecino del distrito Centro, asegura que ir a una piscina “es complicado” y por eso opta por parques y espacios verdes. “Espero que no sea así hasta septiembre”, añade.

"Es insoportable"

Abril y Gisela esperan un autobús. Trabajan como becarias en una empresa de organización de eventos y acaban de terminar su jornada. “Estamos asfixiadas. Nos obligan a llevar traje largo con chaqueta y es insoportable”, dicen al unísono. Abril es madrileña y aprovecha cada fin de semana para subir a la sierra, donde tiene una casa familiar. Sin embargo, Gisela, canaria, vive en un piso compartido sin aire acondicionado: “Tenemos muchos ventiladores. Es horrible. Estoy deseando acabar e irme a Gran Canaria de nuevo”.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado además el aviso naranja por altas temperaturas en toda la comunidad durante las horas centrales del día. En algunos puntos del sur, los termómetros podrían alcanzar los 41 ºC. El martes se mantendrá el mismo nivel de aviso. Este episodio se enmarca en la primera ola de calor del verano. El dispositivo autonómico busca reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como las personas mayores y los niños.

La ola de calor dejará mañana, martes, los termómetros por encima de los 40ºC. / Maria Aguilella Pardo

Ante esta situación, las autoridades recomiendan mantener una hidratación frecuente, evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína o azucaradas, proteger las viviendas del calor y ventilar en las horas más frescas. También aconsejan permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor temperatura, seguir una dieta ligera y protegerse del sol con ropa adecuada, sombreros y crema solar.

Falta de sombras

Valentina sale de una tienda de souvenirs. Está de visita en Madrid y, en cuestión de una semana, ha llegado a la conclusión de que faltan refugios climáticos en el centro de la ciudad: “Tomo unas pastillas que hacen que sude mucho y tengo que estar hidratada constantemente. No solo faltan espacios acondicionados, también árboles”. La joven, que vive en el sur de Francia, dice estar acostumbrada a los veranos cálidos. “No me imagino a quienes vienen de países más fríos. Tiene que ser un choque brutal. Sólo queda ir a cafeterías o centros comerciales e ir con un ventilador portátil todo el día. No se puede ni hacer turismo”, lamenta.

Marcos no está en el centro por voluntad propia. Trabaja en la calle, como director de operaciones: “Tengo que estar visitando locales constantemente y no dejo de sudar. Tengo la frente empapada desde que me levanto”. Se enteró de la llegada de la ola de calor por redes sociales y, si bien lleva muchas a sus espaldas, este año esperaba que se retrasase unas semanas más. “La política para dar sombra y bienestar al ciudadano es bastante mala. La Puerta del Sol debería estar completamente cubierta de toldos”, dice. Como él, Aurora también critica la escasez de sombra en el kilómetro cero.

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Un hombre bebe agua de una fuente durante la primera ola de calor. / Marta Fernández Jara

Sin embargo, está orgullosa del pulmón verde por el que pasea. “Ya quisieran muchos sitios tener un parque como el del Retiro”, dice. Andaluza de nacimiento, vive a caballo entre Córdoba y Madrid y las altas temperaturas no le han pillado por sorpresa. “Lo único son las fechas. Aún no estamos en julio o agosto. Ahora las temporadas de calor duran mucho más que hace décadas, cuando era joven. Los mayores como yo tenemos que tener especial cuidado y tener las ventanas cerradas todo el día”, concluye.