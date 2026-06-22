Lechal, chimichurri, queso curado y cebolla fermentada: así es el mejor bocadillo de cordero de Madrid

Madrid ya tiene nuevo Paquito ganador. El Paquito de Pacto Raíz, firmado por Álex Marugán, Rocío Martínez y André Chumbe, ha sido elegido Mejor Paquito de Madrid 2026 en la sexta edición del concurso "El Mejor Paquito de Madrid", impulsado por INTEROVIC, la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino.

El jurado, tras probar en cata a ciegas los 13 bocadillos finalistas de la capital, deliberó que la mejor propuesta era la de Pacto Raíz, elaborada a base de lechal. Con este primer premio, el bocadillo representará a Madrid en la final nacional, que se celebrará este otoño.

Un Paquito de lechal con chimichurri, queso y cebolla fermentada

La propuesta ganadora parte de una francesilla de John Torres y combina una mayonesa de chimichurri tradicional, queso curado de oveja y cabra, cebolla xnipec encurtida y fermentada durante una semana y pierna de cordero lechal marcada a fuego fuerte con soja, miel y yondu.

"Ganarlo por segunda vez ha sido, lo primero, inesperado, porque ya es difícil ganarlo una vez, como para ganarlo dos de dos veces que nos hemos presentado", bromeó Álex Marugán tras conocer el fallo. El cocinero ya había ganado la primera edición del certamen con su bocadillo de cordero de Tres por Cuatro. "Me voy a llamar Alex Paquito a partir de ahora", añadió.

Alex Marugán y Rocío Martínez de Pacto Raíz, ganadores Mejor Paquito de Madrid 2026. / Cedida

Bikini Bar y Tripea completan el podio

El segundo clasificado fue el Paquito de Bikini Bar, defendido por el cocinero Joaquín Barbeito y elaborado con paletilla de cabrito cocinada diez horas al vapor a 85 grados. El bocadillo se sirvió en coca de Folgueroles y se completó con lactonesa, demi-glace, salsa de ostras, lechuga romana, cebolleta y cebollino.

Bikini Bar. / Cedida

El tercer puesto fue para Tripea, con una propuesta de Roberto Martínez a base de cuello de cordero recental. El cocinero utilizó un mollete de Obrador Máximo, alioli de ají amarillo y una salsa agridulce tipacay con especias, lima, cilantro y un punto picante.

Trece finalistas y un jurado a ciegas

En esta sexta edición participaron Barbudo, Barra Alta Madrid, Bikini Bar, Candeli, Döggo, La Mercantina, La Raspa, Pacto Raíz, Pai Pai, Pintxolari, Terrace de la Vega, Treze y Krudo.

El jurado estuvo formado por el cocinero Iván Cerdeño, del restaurante Iván Cerdeño en el Cigarral del Ángel de Toledo, reconocido con dos estrellas Michelin, y los periodistas Paz Álvarez, Natalia Martínez, Tatiana Ferrandis y José Manuel Rodríguez, junto a Beatriz Casares, responsable de comunicación de INTEROVIC.

Los tres mejores Paquitos de Madrid 2026: el de lechal de Pacto Raíz, el de cabrito de Bikini Bar y el de cordero recental de Tripea. / Cedida

Durante la deliberación, Cerdeño destacó el alto nivel de los finalistas y aseguró que "cualquiera de ellos podría haber ganado". Para el chef, la clave de un buen Paquito está en que la carne conserve su protagonismo: "Lo importante en un Paquito es que la carne de cordero sea la protagonista".

El bocadillo de cordero se consolida en Madrid

El concurso llega después de la celebración de la Ruta del Paquito, una iniciativa que busca acercar la carne de lechal, cordero y cabrito a nuevos públicos. Desde su llegada en 2019 a 40 bares y restaurantes madrileños, el Paquito ha crecido hasta convertirse este año en una ruta con más de 300 bares y restaurantes repartidos por más de 40 ciudades de 15 provincias españolas.

Para Tomás Rodríguez, director de INTEROVIC, la sexta edición confirma que el bocadillo de cordero ya está afianzado en Madrid. "El consumidor lo conoce y lo busca y como consecuencia hemos visto que el nivel en el concurso ha crecido", señaló.

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La victoria de Pacto Raíz confirma ese buen momento: un bocadillo de lechal con identidad propia, técnica y equilibrio que llevará el nombre de Madrid a la final nacional de otoño.