El juez mantiene abierta la investigación a Reyes Maroto por sus palabras sobre las muertes residencias durante la pandemia

La investigación judicial contra Reyes Maroto sigue adelante. El juez que estudia la querella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de la capital ha rechazado el recurso presentado por la dirigente socialista y mantiene abierta la causa por sus declaraciones sobre las residencias de mayores durante la pandemia, en las que afirmó que hubo personas “asesinadas” por no ser trasladadas a hospitales.

En un auto fechado el 18 de junio, el Tribunal de Instancia de Madrid desestima el recurso de reforma presentado por Maroto contra la resolución que acordó continuar con la instrucción. Aunque el magistrado ha rechazado este primer recurso, ha dejado la puerta abierta que su defensa acuda a una instancia superior para intentar que se revise la decisión.

La resolución recurrida fue dictada en enero por la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. En ella, el juez sostenía que “debe mantenerse la instrucción” al considerar que las palabras empleadas por Maroto “iban más allá de la mera libertad de expresión” y podían ser constitutivas de un ilícito penal.

El caso se remonta a marzo de 2025, coincidiendo con el quinto aniversario del inicio de la pandemia. Entonces, la portavoz municipal afirmó que “fueron 7.291 las víctimas, las personas mayores asesinadas” en las residencias “como consecuencia de la no derivación a los hospitales”. También habló de un “protocolo de la vergüenza” que, según dijo, llevaba “la firma del Gobierno” de Isabel Díaz Ayuso.

Al día siguiente, Maroto matizó sus palabras en la red social X. Reconoció que “no fueron las palabras más adecuadas” y aseguró que no quería “acusar a nadie de asesinato”. Según explicó, su intención era denunciar que muchos mayores murieron en residencias madrileñas “sin recibir tratamiento médico adecuado”.

Pese a esta disculpa, la Comunidad de Madrid decidió llevar el asunto a los tribunales. Tras un acto de conciliación celebrado el 10 de junio, en el que Maroto no se retractó en los términos exigidos por el Ejecutivo autonómico, el Gobierno regional presentó una querella contra ella.

Esa querella fue aceptada por el juzgado, por lo que Maroto pasó a estar investigada. La dirigente socialista declaró ante el juez el 11 de noviembre y defendió que sus palabras no buscaban atacar la dignidad personal de Ayuso, sino criticar la gestión de su Gobierno en un debate político.

La Comunidad de Madrid también ha presentado querellas contra otros dirigentes políticos por declaraciones similares sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. Entre ellos están la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, que calificaron de “homicida” y “criminal” la actuación del Gobierno de Ayuso.