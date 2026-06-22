Los jóvenes madrileños ya pueden pedir el Bono Cultural de 400 euros con nuevas opciones para gastarlo

Más de 80.000 jóvenes de la Comunidad de Madrid ya pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda de 400 euros dirigida a quienes cumplen 18 años este año y que llega con nuevas opciones para gastar el dinero.

En concreto, pueden pedirlo 80.555 jóvenes madrileños nacidos en 2008. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 31 de octubre a través de la web oficial del programa, impulsado por el Ministerio de Cultura.

La principal novedad de esta edición es que el bono podrá destinarse también a instrumentos musicales, material artístico y cursos culturales. Hasta ahora, la ayuda estaba más orientada al consumo de productos y actividades culturales, como libros, cine, conciertos, videojuegos o plataformas digitales.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este lunes la quinta edición del programa y ha defendido que la ampliación busca que los jóvenes no solo accedan a la cultura, sino que también puedan participar en ella de forma activa.

Los beneficiarios podrán elegir entre dos modalidades. La primera permite gastar los 400 euros completos en una sola categoría, como cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o materiales para la creación artística.

La segunda mantiene el reparto tradicional por bloques: hasta 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural, instrumentos y material creativo; hasta 100 euros para productos físicos, como libros, discos o videojuegos; y otros 100 euros para consumo digital, incluidas plataformas audiovisuales, música, prensa digital o cursos online.

Para pedir el Bono Cultural Joven será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados por la Administración, como Cl@ve o certificado digital. El trámite también podrá realizarse a través de un representante adulto autorizado.

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Una vez concedida la ayuda, los jóvenes dispondrán de un año para utilizarla en entidades adheridas al programa. Actualmente hay 3.952 establecimientos y empresas culturales registrados en toda España, de los que 612 se encuentran en la Comunidad de Madrid.