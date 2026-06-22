SEGURIDAD CIUDADANA
El Gobierno defiende que San Blas tiene la mayor presencia policial "de la historia" tras el crimen de Parque Paraíso
El delegado reclama a Comunidad y Ayuntamiento una respuesta "sociosanitaria" para abordar los problemas del distrito más allá del refuerzo policial
Europa Press
El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido que mantienen "la mayor intensidad policial que se ha producido nunca" en el distrito de San Blas-Canillejas y ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que "abandonen el partidismo" y trabajen "conjuntamente" para dar una respuesta a la situación del entorno.
"Que sean responsables de una vez y trabajen para que podamos dar soluciones eficaces a problemas verdaderamente complejos", ha manifestado Martín en declaraciones remitidas a los medios tras la celebración de la Junta y el Consejo de Seguridad del Distrito de San Blas.
Al hilo, ha destacado que los vecinos y policías han confirmado durante las reuniones de este lunes que la cuestión no es solo de "respuesta policial", que a su juicio, "está garantizada", sino que se requiere "una respuesta sociosanitaria" por parte del resto de administraciones.
"Eso es lo que han pedido los vecinos unánimemente y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, trabajar para que desde distintos enfoques, conjuntamente y de manera coordinada, dar solución a problemas complejos que son de naturaleza multicausada", ha puesto en valor.
La Junta y el Consejo de Seguridad del distrito se han celebrado después de que el pasado mes de mayo un joven de 20 años muriera apuñalado en el Parque Paraíso.
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