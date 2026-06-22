Galicia advierte a Madrid que exigirá "reciprocidad" para convenio sobre el abono transporte

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido a la Comunidad de Madrid que desde Galicia se exigirá "reciprocidad" en el convenio propuesto para extender los abonos de transporte de la región a personas no empadronadas en ellaa, en particular jóvenes estudiantes y universitarios.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ha recordado que muchos vecinos de Madrid que "se están beneficiando ahora, en las mismas condiciones que los gallegos, de bonificaciones y ventajas" en el transporte, como las del Carné +65, para mayores de esta edad, o el Carné Xove, entre los 12 y los 30 años. "Intentaremos llegar a un acuerdo, pero la condición de reciprocidad va a ser innegociable", ha adelantado a este respecto.

El Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM) ha remitido una carta a todas las comunidades y ciudades autónomas para promover la firma de convenios, que la Xunta recibió el pasado viernes y ante la que el presidente gallego se ha mostrado sorprendido, tras el anuncio para limitar los bonos de transporte a los empadronados que el Gobierno gallego solo conoció "por la prensa".

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. / Europa Press/ Xunta de Galicia

"Estas cosas hay maneras de hablarlas y me sorprendió un poco", ha admitido Rueda, porque tiene a Madrid "por una comunidad abierta", aunque es una "decisión que toma la Comunidad" y la Xunta estudiará la propuesta de convenio. Pero si se llega a algún acuerdo tendrá que ser "en condiciones de reciprocidad", ha insistido, por lo que la Comunidad de Madrid debería también compensar a Galicia los descuentos en el transporte de los madrileños en esta comunidad.