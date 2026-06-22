Fiestas de Getafe Norte 2026: batalla naval, paellas y conciertos este fin de semana

El barrio de Getafe Norte se prepara para vivir un fin de semana vibrante con la celebración de sus Fiestas de Barrio 2026. Desde este viernes y hasta el próximo domingo, el Ayuntamiento de Getafe y la Comisión de Fiestas han organizado una programación que tendrá como núcleo La Rosaleda del Parque de la Avenida de los Arces, además de otros puntos neurálgicos del barrio.

Concurso de paellas y mercado artesanal

El concejal de Cultura, Luis Domínguez, ha animado a los vecinos a participar activamente en esta cita, subrayando que es una ocasión ideal para fortalecer los lazos vecinales en un ambiente festivo. Según ha señalado el edil, el programa combina con éxito tradiciones asentadas en la localidad, como el esperado Concurso de Paellas, con nuevas propuestas diseñadas para dinamizar la convivencia.

Las actividades arrancarán el viernes con un enfoque familiar y artesanal, destacando el Mercado de artesanas Getart, exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local y una clase de zumba. El momento institucional llegará a las 22:00 horas con el pregón, que este año correrá a cargo de Roberto Díaz, responsable de Enfermería del Centro de Salud de Getafe Norte. La primera jornada se cerrará con música en directo a través del Concierto Joven protagonizado por Laeme y Veneno026.

El sábado será la jornada de mayor intensidad. La mañana comenzará a las 10:00 horas con actividades de bienestar como meditación y defensa personal, seguidas por una chocolatada y el Taller de Arte con Sobras Sabrosas. La diversión continuará con un futbolín hinchable y la popular batalla naval denominada "Mójate con nosotros", prevista para las 12:00 horas. A mediodía, la música de Metrofolk acompañará la degustación de las Sobras Sabrosas. La tarde del sábado estará marcada por la Fiesta Holi, el XVIII Certamen de paellas, el mercado artesano, sesiones de cuentacuentos y el cierre con discoteca móvil hasta las 02:00 horas.

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Cierre deportivo

Para finalizar, el domingo 28 de junio el deporte tomará el protagonismo. A las 10:00 horas se celebrará la primera carrera de las Fiestas de Getafe Norte, seguida por una mañana llena de fitness, petanca, exhibiciones de esgrima y juegos ambientales. El cierre festivo llegará a las 13:00 horas con la refrescante Fiesta de la Espuma y, finalmente, a las 19:00 horas con el espectáculo infantil Bailajuegos, poniendo el broche de oro a tres días de intensa actividad comunitaria en Getafe.