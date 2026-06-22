PLANES
El fenómeno viral Nueva Línea actuará en las Fiestas de San Sebastián de los Reyes
El grupo canario, sensación en redes sociales y reciente colaborador de Quevedo, llevará su propuesta de tecno-merengue a la Plaza de la Constitución el próximo 27 de agosto
San Sebastián de los Reyes suma un atractivo de primer nivel a su programación festiva. El Ayuntamiento ha confirmado la actuación de Nueva Línea, la banda que se ha consolidado como el fenómeno musical de este 2026. La cita tendrá lugar el jueves 27 de agosto a las 00:30 horas en la Plaza de la Constitución, en el marco de las tradicionales Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.
De viral en TikTok a llenar plazas en toda España
La formación, originaria del municipio tinerfeño de Arafo, vive un momento dulce en su trayectoria. Aunque la orquesta nació en 2003, ha sido su actual formación la que ha disparado su popularidad a nivel nacional. Las cantantes Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera han logrado conectar con el público gracias a un estilo fresco, cercano y muy enfocado en los ritmos latinos y el tecno-merengue.
El despegue definitivo de Nueva Línea llegó tras la viralización de un vídeo en redes sociales en el que las artistas ensayaban una coreografía de su versión del clásico "Noche de copas". Aquel clip acumuló decenas de millones de reproducciones y atrajo la atención de influencers y artistas de renombre, culminando recientemente con una mediática colaboración junto al cantante Quevedo.
El concierto en la Plaza de la Constitución promete ser uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes. La banda tinerfeña, que actualmente cuelga el cartel de "entradas agotadas" en plazas de toros y festivales por toda España, llega a la Comunidad de Madrid dispuesta a trasladar su éxito digital al escenario real. La actuación, programada para la medianoche del jueves al viernes, reafirma la apuesta del municipio por traer a artistas de tendencia que logran atraer tanto a jóvenes como al público familiar, consolidando así el cartel de las Fiestas del Cristo de los Remedios como una referencia en la región madrileña.
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