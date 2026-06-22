MADRID
Desmantelada una plantación de marihuana en Usera tras la denuncia de un trabajador por amenazas y agresión
Cinco hombres son detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública
EP
La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una nave industrial en el distrito madrileño de Usera después de recibir una denuncia de uno de los empleados que vigilaba el cultivo y que manifestaba que había recibido amenazas y agresiones por parte de sus compañeros de trabajo.
Los hechos se produjeron el pasado 17 de junio, cuando la Policía recibió una alerta sobre un varón que manifestaba haber sufrido malos tratos por parte de sus compañeros de empleo. Durante una entrevista, manifestó que había llegado recientemente a España para trabajar en el cuidado y vigilancia de una plantación de marihuana.
Además, esta persona mostró a los agentes un vídeo del interior de la nave industrial en el que se podía comprobar la existencia de un cultivo, al tiempo que denunciaba que era la única persona que dormía en esas instalaciones, mientras que el resto de trabajadores solo acudía para labores de mantenimiento, según un comunicado de la Policía Nacional.
Una vez comprobada que la información del denunciante era cierta, se estableció un dispositivo policial en las inmediaciones de la nave industrial en el que se localizó a cuatro personas en el exterior y que formaban parte del grupo de personas con las que trabajaba la víctima.
Posteriormente, los agentes procedieron a la entrada y registro de la nave, donde localizaron cerca de un millar de plantas de marihuana, así como la infraestructura necesaria para su cultivo en modalidad indoor.
Por todos estos hechos fueron detenidos cinco varones, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.
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