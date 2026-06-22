El Defensor del Pueblo pide explicaciones a Almeida por la retirada de enseres a personas sin hogar

El Defensor del Pueblo ha solicitado este lunes al Ayuntamiento de Madrid información sobre los protocolos que sigue el Consistorio para retirar enseres de personas sin hogar en la vía pública y sobre si esos operativos se comunican previamente tanto a los afectados como a los Equipos de Calle municipales que trabajan con ellos.

Precisamente ha sido una queja de estos trabajadores y del sindicato que les representa lo que ha llevado a la institución que preside Ángel Gabilondo a mover ficha. En su escrito, el Defensor pide al Gobierno municipal datos sobre las actuaciones de este tipo realizadas en los últimos seis meses, el número de personas afectadas y las alternativas habitacionales ofrecidas a quienes viven en la calle.

Según la nota difundida por el Defensor, los denunciantes trasladan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de los afectados. En su queja, afirman que las intervenciones estarían suponiendo la expulsión de estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando pertenencias personales sin previo aviso, entre ellas documentación o medicación.

La solicitud del Defensor llega en plena polémica a cuenta de este tema. Durante la última semana, los medios se han hecho eco de las denuncias de distintos empleados públicos, según los cuales la nueva directriz municipal consiste en no avisar con antelación de los operativos de limpieza. Hasta ahora, de acuerdo con esos testimonios, los Equipos de Calle informaban con uno o dos días de margen para que las personas afectadas pudieran recoger sus pertenencias.

La controversia se agravó después de que el viernes El País publicara el contenido de un acta interna de una reunión celebrada el 10 de febrero, en la que se habría trasladado a los Equipos de Calle la indicación de no acudir previamente a avisar de los puntos donde se iba a intervenir. Para los trabajadores, esta medida rompe la relación de confianza con las personas sin hogar y puede agravar su situación de vulnerabilidad, al dejarles sin objetos básicos para su vida diaria.

El Ayuntamiento de Madrid rechaza de plano estas acusaciones. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha negado en reiteradas ocasiones que haya habido ningún cambio de protocolo y que se haya ordenado tirar pertenencias de personas sin hogar.

El Gobierno municipal defiende que las intervenciones responden a motivos de salubridad, acumulación de residuos y seguridad en la vía pública. Sin embargo, los trabajadores que han denunciado la situación sostienen que la alternativa que se ofrece en muchos casos resulta insuficiente y que los recursos de alojamiento están saturados o cuentan con listas de espera.