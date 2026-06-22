La contaminación por dióxido de nitrógeno cae a mínimos históricos en Madrid

Entre enero y mayo de 2026, Madrid ha registrado los mejores datos de calidad del aire de toda la serie histórica en dióxido de nitrógeno, según los últimos datos difundidos por el Ayuntamiento. El contaminante, asociado principalmente al tráfico, se ha reducido a menos de la mitad respecto a 2019: el máximo acumulado ha pasado de 62 microgramos por metro cúbico en aquel año a 30 μg/m³ en mayo de 2026.

El Gobierno municipal subraya que, con los datos cerrados hasta mayo, la capital cumpliría la directiva europea vigente de calidad del aire, cuyo límite anual para el NO₂ está fijado en 40 μg/m³. Madrid encadenó entre 2022 y 2025 cuatro años consecutivos dentro de ese umbral, después de más de una década de incumplimientos entre 2010 y 2021.

La principal novedad de los registros de este año es que once de las 24 estaciones de medición de la ciudad se situarían ya por debajo del nuevo límite europeo de 20 μg/m³, que será obligatorio para los Estados miembros a partir de 2030. Además, ninguna estación supera los 30 μg/m³ en el acumulado hasta mayo.

La comparación con ejercicios anteriores muestra la magnitud de este descenso. En mayo de 2025, Plaza Elíptica alcanzó los 33 μg/m³ y Urbanización Embajada los 32 μg/m³. En 2019, once estaciones superaban el límite actual de 40 μg/m³, con picos de 62 μg/m³ en Plaza Elíptica y de 60 μg/m³ en Escuelas Aguirre.

Datos de calidad del aire entre enero y mayo de 2026. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Consistorio atribuye esta evolución a las medidas desplegadas dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, puesta en marcha en septiembre de 2019 por el actual equipo de Gobierno. Entre las actuaciones citadas figuran la prohibición de las calderas de carbón desde enero de 2022, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que restringe progresivamente el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental, los clasificados como “A”.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, destaca también el papel del plan de ayudas Cambia 360, dotado desde 2020 con 140,8 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible, la renovación de flotas y la eficiencia energética en viviendas y edificios.

Otra de las piezas señaladas por el Consistorio es la transformación de la Empresa Municipal de Transportes. La EMT eliminó los autobuses diésel en diciembre de 2022 y cuenta con un plan estratégico de 1.000 millones de euros para nuevas infraestructuras, entre ellas los centros de operaciones de La Elipa, Las Tablas y Carabanchel, además de hubs en aparcamientos públicos.

El Ayuntamiento también vincula la mejora de los datos al impulso del transporte público y de la movilidad ciclista. La EMT cerró 2025 con 512 millones de viajeros, récord histórico, y el sistema Bicimad se ha extendido ya a todos los distritos, con 635 estaciones y 7.795 bicicletas. El servicio alcanzó el pasado 5 de junio un máximo diario de 80.272 usos, coincidiendo con la visita del papa León XIV.