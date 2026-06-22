Collado Villalba abrirá gratis sus piscinas a mayores y familias durante las alertas por calor

Las piscinas municipales de verano de Collado Villalba serán gratuitas para mayores de 65 años y familias empadronadas con menores de 10 años durante los episodios de alerta naranja o superior por calor, según ha informado el Ayuntamiento.

La medida, una de las novedades de esta temporada estival, se activará cada vez que Protección Civil comunique avisos por altas temperaturas de nivel naranja o superior en la zona. En esos casos, quedarán exentos del pago de la entrada tanto las personas mayores de 65 años como las familias del municipio que acudan con niños menores de 10 años.

Las instalaciones de verano ya han abierto sus puertas al público y permanecerán operativas hasta el próximo 6 de septiembre, en horario de 11 a 20 horas. Únicamente cerrarán el 24 de julio, coincidiendo con el festivo local.

El concejal de Deportes, Ricardo Bodega, ha detallado que esta medida asistencial busca facilitar el acceso a las piscinas municipales a determinados colectivos durante los días de calor más intenso, especialmente cuando se alcancen o superen los niveles de alerta establecidos por Protección Civil.

El recinto se encuentra en el entorno de la Ciudad Deportiva y Centro Acuático de la calle Las Águedas. Cuenta con una pradera de 5.000 metros cuadrados, diferentes vasos recreativos, toboganes y deslizadores. Esta temporada tendrá un aforo limitado a 1.000 personas y una plantilla de 20 socorristas para cubrir los distintos turnos.

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha visitado las instalaciones junto al concejal de Deportes para comprobar la puesta en marcha de la temporada. Vargas ha señalado que "ya está todo preparado" para que vecinos y visitantes puedan disfrutar durante el verano de esta instalación municipal, que ha definido como "un referente en la comarca".

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La regidora ha añadido que el objetivo del Ayuntamiento es hacer del recinto "un lugar lúdico agradable", orientado al esparcimiento familiar y con garantías de servicio, calidad y seguridad para todos los usuarios.