El Ayuntamiento de Madrid cancela el proyecto piloto de taquillas inteligentes en Cuatro Caminos

El Ayuntamiento de Madrid ha dado marcha atrás en su intención de instalar taquillas inteligentes o lockers para compras online en el barrio de Cuatro Caminos. El delegado del área, Borja Carabante, ha anunciado durante la comisión municipal que el proyecto, planteado inicialmente como una prueba piloto para el distrito de Tetuán, no se llevará a cabo tras evaluar las condiciones técnicas y tras el diálogo con los responsables del distrito.

La noticia se produce después de que el grupo municipal de Vox cuestionara duramente esta iniciativa, calificándola de "cesión del espacio público a empresas privadas". El concejal Ignacio Ansaldo advirtió sobre el impacto negativo que, a su juicio, tendría la instalación de estas taquillas en la accesibilidad y la movilidad peatonal, señalando además el riesgo de generar una mayor concentración de vehículos de reparto en zonas no habilitadas. Ansaldo también expresó su preocupación por una posible competencia desleal hacia el pequeño comercio local, que ya funciona en muchos casos como punto de recogida, y sugirió que este servicio se limite a las entradas de centros comerciales y supermercados.

Defensa del modelo de taquillas universales

En respuesta a estas críticas, Carabante ha defendido la utilidad de los lockers para reducir la huella logística en la ciudad. El delegado aclaró que el objetivo del Ayuntamiento era desarrollar una taquilla "agnóstica", es decir, un modelo universal que permitiera operar a cualquier empresa de logística y a los propios comercios locales que utilizan el canal online, evitando así el dominio exclusivo de las grandes plataformas digitales.

El responsable de movilidad ha subrayado la necesidad de optimizar el reparto en una ciudad donde se realizan diariamente 45.000 operaciones de carga y descarga. Según datos municipales, la veintena de taquillas ya operativas en aparcamientos públicos de Madrid gestiona unos 470.000 paquetes, una cifra que, a ojos del Consistorio, demuestra la eficacia de esta medida para evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos y reducir la logística inversa derivada de entregas fallidas en los domicilios particulares.

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Pese a los beneficios señalados por el equipo de Gobierno, el proyecto no verá la luz en Cuatro Caminos, consolidando así un freno a una medida que pretendía modernizar la logística de última milla en uno de los barrios con mayor densidad comercial del distrito de Tetuán. El Ayuntamiento se replantea ahora el modelo, condicionado por la dificultad técnica de homogeneizar estas infraestructuras para que sean compatibles con todos los operadores del sector.