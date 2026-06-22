Almeida acusa al PSOE de “mentir” con la limpieza y defiende que las quejas han caído un 67% desde 2019

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha salido este lunes al paso de las críticas del PSOE sobre el supuesto mal estado de la limpieza en Madrid. Y lo ha hecho con contundencia, acusando a los socialistas de “mentir” con los datos difundidos y de presentar como quejas vecinales lo que, en realidad, son avisos ciudadanos registrados a través de la plataforma Madrid Avisa.

La réplica llega una semana después de que el Grupo Municipal Socialista denunciara el “fracaso” del plan de choque de limpieza impulsado por el alcalde. El pasado lunes, la portavoz socialista, Reyes Maroto, recriminó que Madrid está “cada día más sucia” y denunció que las quejas por suciedad se habían disparado un 39,9% entre enero y mayo de 2026. Según las cifras difundidas por el PSOE, en esos cinco meses se contabilizaron 52.362 avisos ciudadanos relacionados con suciedad en la vía pública, frente a los 37.434 registrados en 2025.

Frente a esta lectura, desde el Consistorio señalan que “un aviso ciudadano no es una queja”. Según el Gobierno de Almeida, Madrid Avisa es una herramienta para comunicar incidencias en la ciudad y facilitar su resolución, pero no equivale al sistema de sugerencias y reclamaciones municipal.

Estas, en realidad, añaden, no han parado de bajar desde que Almeida accedió a la alcaldía. Según los datos del Gobierno municipal, en 2025 se registraron 957 sugerencias y reclamaciones relacionadas con limpieza, frente a las 2.947 de 2019, lo que supone una reducción del 67,6%. Si la comparación se realiza con 2018, último año completo del anterior gobierno municipal, el descenso sería del 66,3%, al pasar de 2.831 a 957 reclamaciones.

Esta evolución descendente es todavía más pronunciada en el último mandato, sostiene el Ayuntamiento. Las reclamaciones de limpieza descendieron en 2025 un 31% respecto a 2024, un 35% respecto a 2023 y un 48% respecto a 2022. Además, en mayo de 2026, último mes con datos cerrados, las quejas bajaron un 31% respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 120 a 83.

Más allá de los datos sobre quejas, la réplica de Almeida pone el foco también en la evolución de la preocupación ciudana por la limpieza en la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción que elabora cada año el Consistorio. De acuerdo con esta, la limpieza ha pasado de ser el principal problema señalado por los medrileños en 2016, 2017 y 2019 a caer hatsa la sexta posición el año pasado.

Frente a la denuncia socialista, que atribuye el aumento de avisos al fracaso del plan de choque anunciado por Almeida, el Gobierno municipal asegura que las medidas adoptadas en los últimos años “están dando sus frutos”. Entre ellas, recuerdan el aumento del presupuesto destinado a limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza de zonas verdes, que cifra en 843 millones de euros anuales entre los ocho contratos en vigor.

Por lo que respecta al plan de choque cuestionado por el PSOE, el Gobierno municipal recuerda que se puso en marcha en octubre de 2025 con 300 operarios adicionales durante tres meses, brigadas 24 horas, campañas de concienciación, inspecciones a comercios, seguimiento de contenedores de obra y patrullas conjuntas entre Policía Municipal y servicios de limpieza. Según el Ayuntamiento, esas patrullas han levantado 357 actas hasta mediados de junio de 2026, la mayoría por abandono de residuos en la vía pública y con especial incidencia en Centro y Usera.