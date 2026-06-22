SEGURIDAD
La Policía Local de Alcobendas celebra su 60 aniversario con el anuncio de un nuevo espacio público
Alcobendas refuerza su compromiso con la seguridad con 32 nuevos agentes incorporados y una inversión en tecnología avanzada
EP
Alcobendas ha celebrado la festividad de su patrón, San Juan, con una jornada dedicada a poner en valor el papel de su Policía Local. Durante el acto conmemorativo, que ha tenido lugar en la Plaza Mayor y en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, la alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha anunciado que la ciudad dedicará un espacio público a este cuerpo de seguridad para conmemorar sus 60 años de trayectoria.
La regidora ha subrayado que este futuro espacio servirá "en agradecimiento a su labor, entrega y lealtad". El homenaje, que ha contado con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes de las fuerzas de seguridad —incluyendo a la Brigada Guadarrama XII del Goloso—, ha servido también para entregar medallas al mérito policial y placas de reconocimiento a ciudadanos y entidades por su colaboración.
Durante su intervención, García Alcántara ha hecho balance de las mejoras en equipamiento tecnológico. La modernización del cuerpo ha incluido la incorporación de nuevos vehículos patrulla, furgonetas, ambulancias del Semura, drones equipados con inteligencia artificial, un avanzado escáner de reconstrucción de accidentes y la instalación de más de 200 cámaras de videovigilancia en el municipio.
Refuerzo de plantilla y bajada de la criminalidad
En el ámbito de los recursos humanos, la alcaldesa ha confirmado la incorporación de 32 nuevos agentes esta semana, alcanzando la cifra de 60 efectivos sumados en toda la legislatura. Este impulso supone una renovación del 25% de la plantilla, cifra que se incrementará con 10 plazas adicionales previstas en los presupuestos de 2027.
Estos datos de seguridad han ido acompañados de una mejora en los indicadores de criminalidad. Según cifras del Ministerio del Interior, Alcobendas se mantiene como una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid, registrando un descenso del 6% en la criminalidad durante el primer trimestre de 2026.
Oficina Antiokupación y control del ocio nocturno
El Ayuntamiento ha intensificado las políticas de seguridad ciudadana mediante la reciente puesta en marcha de la Oficina Antiokupación, que ofrece asistencia psicológica y jurídica, además de protocolos de intervención rápida. Asimismo, la Concejalía de Seguridad, liderada por Carlos Rodrigo, ha reforzado la inspección de locales de ocio nocturno para combatir el tráfico de drogas, el ruido excesivo y el acceso de menores. Gracias a este trabajo coordinado con la Policía Nacional y los juzgados, Alcobendas ha logrado reducir un 31% los robos con violencia, un 14% los hurtos y un 10% la sustracción de vehículos en los últimos meses.
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