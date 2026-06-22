Albert destaca en Tokio el peso de la inversión japonesa en Madrid: el 78% del total en España

Más de 1.000 millones de euros en los últimos dos años. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado hoy en Tokio el peso de la inversión japonesa en la economía de la región. Solo entre 2023 y 2025 llegaron a empresas con sede en Madrid hasta 1.046 millones de euros, el 78% de todo el capital nipón en España el país oriental.

Si se considera 2019, fecha que el Gobierno madrileño suele utilizar de referencia para establecer comparaciones cuando son ventajosas, al ser el año en que Isabel Díaz Ayuso accedió a la presidencia de la Comunidad, la cifra supera los 2.860 millones, con un porcentaje sobre el total nacional similar, del 75%. Madrid concentra, además, el 24,6% del empleo generado por compañías del país asiático en España, con 13.616.

La consejera madrileña ha puesto de relieve estos datos en la primera jornada de su viaje institucional de cinco días a Japón con el objetivo, ha dicho, de "reforzar la presencia internacional de las empresas madrileñas y seguir atrayendo inversión hacia la Comunidad de Madrid". En el periplo le acompaña el director de Invest in Madrid, la oficina regional de captación de inversiones.

Este lunes, Albert se ha reunido con representantes de la Cámara de Comercio de España en primer lugar y posteriormente con miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Japón, institución, trasladan desde la Comunidad de Madrid, que aglutina a a más de 500 cámaras locales y en torno a 1,2 millones de empresas, incluidas algunas de sectores considerados "estratégicos" por el Gobierno regional como tecnología, energía e industria.

En ambos encuentros, ha asegurado la consejera madrileña, ha habido ocasión de "estrechar la colaboración entre ambos mercados y explorar nuevas oportunidades de negocio e inversión". Entre las fortalezas de la economía regional que Albert asegura haber compartido y que despiertan interés entre agentes industriales japoneses se encuentran el talento, la seguridad jurídica, la confianza y el dinamismo "de una región que se ha consolidado como el gran motor económico del sur de Europa". Asimismo, ha aseverado, despierta "gran expectación", la celebración de eventos como el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1.

Albert también ha aprovechado su primera jornada en Tokio para recorrer la sede allí de Gestamp, multinacional madrileña de fabricación de componentes de automóviles, con más de 40.000 empleados en todo el mundo. Según informa la Comunidad de Madrid en una nota, la consejera ha remarcado allí "el respaldo del Ejecutivo autonómico a la internacionalización de las empresas de la región y los sectores industriales de alto valor añadido como la automoción".

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El itinerario de Albert por Japón se extenderá a lo largo de cinco días en los que la consejera visitará, entre otras, las sedes de empresas como Canon, Mitsubishi, Ebara o NTT. La responsable de Economía, Hacienda y Empleo madrileña tiene previsto mantener igualmente encuentros con el embajador español en Japón, Íñigo de Palacio, y el gobernador de la prefectura de Aichi, con la que la Comunidad suscribió un acuerdo de colaboración rubricado en julio de 2024 por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña.