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Air Europa conectará Madrid con El Salvador desde diciembre con tres vuelos semanales

La nueva ruta desde Barajas refuerza el papel del aeropuerto madrileño como puerta de entrada a Centroamérica y amplía las conexiones de la aerolínea en la región

Un avión de Air Europa, en una imagen de archivo.

Un avión de Air Europa, en una imagen de archivo.

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EFE

Madrid

Air Europa ha reforzado su red de destinos en Centroamérica con una nueva ruta entre Madrid y El Salvador, que comenzará a operar de forma regular el próximo 17 de diciembre con tres frecuencias semanales.

La compañía ampliará así su presencia en la región, donde ya cuenta con conexiones directas a Honduras y Panamá, ha informado este lunes la aerolínea del grupo Globalia en un comunicado.

La llegada a El Salvador forma parte del plan de expansión de Air Europa, que este año estrena nuevas rutas a Oviedo y Sevilla, en España; Ginebra, en Suiza, y Johannesburgo, en Sudáfrica, además de ampliar su habitual operativa de verano con otros dos destinos: Bolonia (Italia) y Tánger (Marruecos).

Los vuelos, operados con su flota Boeing 787-8 Dreamliner, partirán desde España, a la espera de los 'slots' (franjas horarias para despegues y aterrizajes) definitivos, todos los martes, jueves y sábados, y recorrerán el camino inverso desde El Salvador los miércoles, viernes y domingos.

Con ello, los pasajeros "podrán aprovechar todas las ventajas de conectividad del 'hub' de Madrid de la aerolínea para enlazar con otros destinos, tanto en Europa como en África, dentro de su amplia oferta disponible", ha señalado la compañía.

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Air Europa ha destacado que El Salvador se ha convertido, en los últimos años, en uno de los destinos más atractivos del continente americano. En 2025, superó los 4 millones de turistas, registrando cerca de un 100% más de visitas internacionales frente a los datos de 2019, gracias a su propuesta cultural, su riqueza natural y los avances en seguridad e infraestructuras, ha recordado.

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