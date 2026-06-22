La Aemet activa la alerta naranja por calor extremo en toda la Comunidad de Madrid: las máximas superan los 40ºC

La ola de calor que ha asolado la Comunidad de Madrid este fin de semana se resiste a abandonar la capital y deja a su paso récords y avisos por altas temperaturas. Tras una jornada donde se han alcanzado los 40º grados en varios puntos de la región, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana, martes, 23 de junio, no trae consigo el alivio esperado.

Máximas que se mantienen y mínimas que ascienden

Sin cambios significativos en las temperaturas, las mínimas podrían ascender ligeramente a lo largo del día de mañana hasta situarse entre los 24º y los 26º grados en el centro y suroeste de la región. Así, en la zona Metropolitana y del Henares, se espera alcanzar los 39º grados centígrados, mientras que en la zona de Sur y Vegas, se podría llegar a los 40º grados.

Tampoco las zonas de la sierra escapan al calor, con temperaturas que podrían rozar los 37º grados, y mínimas que se situarán por encima de los 22º grados salvo en su mitad norte.

Predicción de las temperaturas máximas y mínimas desde el domingo 21 hasta el sábado 27 de junio / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Ante las altas temperaturas y el calor extremo, la Aemet ha pedido a los madrileños extremar las precauciones y ya ha activado la alerta naranja en toda la Comunidad de Madrid durante toda la jornada del martes. Se espera que esta alerta naranja se mantenga en la zona de Sur y Vegas a lo largo del miércoles 24, mientras que en las zonas de la Sierra, Metropolitana y del Henares se descendería a una alerta amarilla.

La alerta naranja por altas temperaturas se extiende por toda la Comunidad de Madrid / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Por su parte, la Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel 2 de riesgo alto, que implica la existencia un riesgo importante para la salud de toda la población y, sobre todo, para los más vulnerables.

Poco nuboso y posible calima

En su predicción la Aemet espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y de evolución a lo largo de la tarde. Según los datos de la semana, la probabilidad de lluvia será del 0% hasta el próximo jueves 25 de junio donde a lo largo de la mañana se podrían alcanzar un porcentaje del 35%.

Predicción de la probabilidad de precipitaciones en la Comunidad de Madrid del 22 al 28 de junio / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Además, y aunque se espera que el viento sea flojo, con rachas de apenas 15 kilómetros por hora, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de la posible presencia de calima en el aire. Este viento que tendrá dirección suroeste durante el día también tendrá un régimen de brisas por la noche.