MADRID
Venga Monjas celebra en Madrid sus dos décadas de humor absurdo y culto digital
La Riviera acoge una cita de aniversario para uno de los dúos más reconocibles del humor nacido en internet
El disparate también sopla velas. Venga Monjas celebra en Madrid su 20º aniversario con una cita que condensa dos décadas de humor absurdo, lenguaje propio y una relación muy particular con el culto digital.
El aniversario llega a La Riviera este domingo 21 de junio. El plan se apoya en el recorrido de un proyecto que ha construido una comunidad fiel a partir de sketches, piezas virales y una forma de comedia difícil de encajar en formatos convencionales.
Dos décadas de códigos propios
Venga Monjas ha hecho del absurdo una seña de identidad. Su humor funciona por acumulación, por desvío y por una lógica interna que no siempre busca explicar el chiste, sino llevarlo hasta un lugar inesperado.
El aniversario no se plantea como una retrospectiva solemne, sino como una celebración de una forma de entender la comedia que ha resistido precisamente por no ajustarse demasiado a ninguna otra. Un lenguaje raro, reconocible y fiel a sí mismo, capaz de reunir a quienes llegaron por los primeros vídeos de internet y a quienes se han incorporado después a su universo.
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