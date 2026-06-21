Así será el menú japonés de Kinsan en Madrid: anguila, wagyu, dashi y vinos de Rioja en una mesa para solo 16 comensales

Madrid se prepara para probar, casi en primicia, una de las cocinas japonesas más singulares que llegarán a la ciudad. Del 24 al 28 de junio, el chef japonés Shinichiro Matsuki desembarcará en la capital con Kinsan Nihonbashi, su pequeño restaurante situado en el corazón de Tokio, dentro de una nueva edición de In Residence Sessions by Rioja.

El chef japonés Shinichiro Matsuki traerá a Madrid la cocina de Kinsan Nihonbashi antes de la apertura del restaurante en la capital a finales de 2026. / Cedida

La cita funciona casi como una preapertura internacional: Kinsan tiene previsto abrir en Madrid a finales de 2026, pero antes permitirá descubrir su universo en un formato muy reducido, con solo 16 comensales por servicio y mesa compartida. Quedan ya los últimos cubiertos a la venta para una experiencia que une tradición japonesa, producto, técnica y vinos de Rioja.

Una saga japonesa con más de 150 años de historia

Matsuki pertenece a la sexta generación de una familia dedicada a la gastronomía en Tokio y es heredero de más de 150 años de tradición culinaria. Su cocina tiene a la anguila como gran protagonista, aunque va mucho más allá: dashi, brasa, fondos limpios, escabeches suaves y elaboraciones que muestran la profundidad de la cocina japonesa desde una mirada precisa y contemporánea.

La experiencia de Kinsan en Madrid funcionará como una preapertura internacional antes de su desembarco definitivo en la ciudad. / Cedida

Durante cinco días, esa tradición dialogará con una selección de vinos de Rioja en un menú exclusivo diseñado para la ocasión. Una combinación poco habitual que pondrá frente a frente sabores como la anguila lacada, el miso, el foie gras, el wagyu, el sanshō o los fondos marinos con distintas etiquetas riojanas.

Así será el menú degustación

La experiencia comenzará con Horensō ohitashi ahumado, una espinaca japonesa con dashi, sésamo, katsuobushi y espina crujiente de unagi. Después llegará el chawanmushi de foie gras, anguila y vieira, un flan salado japonés al vapor con fondo de anguila.

El recorrido continuará con Kinmedai sumibiyaki, pescado a la brasa con salsa de unagi y punto aburi, acompañado de un pequeño sashimi de unagi usuzukuri. También habrá sunomono de cangrejo ahumado y kyūri, con pepino japonés encurtido y vinagre suave.

La brasa tendrá un papel destacado con bocados como Butabara hosonegi kushiyaki, una brocheta de panceta ibérica y cebolleta fina, y Bonjiri kushiyaki shio sanshō, cola de pollo a la brasa con sal y sanshō.

La experiencia de Kinsan en Madrid funcionará como una preapertura internacional antes de su desembarco definitivo en la ciudad. / Cedida

El menú incorporará además producto español trabajado con técnica japonesa, como la lubina Aquanaria saikyoyaki, marinada en saikyo miso y servida con salsa de unagi, terrina de aguacate ahumado y patata morada.

El tramo final estará marcado por el Wagyu togarashi roast, wagyu asado con salsa de unagi, yama wasabi, negi y vinagreta de cebolleta, antes del gran pase de la noche: Unajū, anguila lacada sobre arroz, sanshō y tare. La parte dulce incluirá un prepostre cítrico con shiso o ume, un postre de temporada y pequeñas mignardises de inspiración japonesa.

Durante solo cinco días, Madrid podrá probar la cocina de Kinsan Nihonbashi, un proyecto japonés con más de 150 años de tradición familiar. / Cedida

Japón y Rioja en una misma mesa

El menú estará acompañado por vinos de Rioja como Espumoso Brut Fincas de Azabache, Qué Bonito Cacareaba, Montes Obarenes Blanco Selección Terroir, Viuda Negra Prado de las Almas, Planas Altas Garnacha 100%, La Rioja Alta Reserva 890, Martínez Lacuesta Colección de Familia y Vivanco Dulce de Invierno.

La residencia de Kinsan se celebrará en Semilla Food Studio, en la calle José Ortega y Gasset, 67, con servicios de comida y cena. El precio será de 90 euros por persona y el formato estará limitado a 16 asistentes por servicio en mesa compartida.

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Durante solo cinco días, Madrid podrá sentarse ante una cocina japonesa de raíz familiar, con más de siglo y medio de historia detrás, y comprobar cómo la anguila, la brasa, el dashi y los vinos de Rioja pueden hablar un mismo idioma.