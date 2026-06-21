Pizza gratis, cenas a seis manos y festival napolitano: Madrid celebra una semana dedicada a la pizza

Madrid se prepara para vivir una semana con acento italiano, olor a horno y muchas formas distintas de entender la pizza. Del 22 al 28 de junio, la capital se suma a la Pizza Week de 50 Top Pizza, una programación gastronómica que se celebra alrededor de los premios 50 Top Pizza Europa 2026, cuya ceremonia tendrá lugar el 29 de junio en Madrid.

La cita no se limita a una sola fiesta ni a una única pizzería. Durante esos días habrá eventos especiales, colaboraciones entre chefs, pizzas creadas para la ocasión, cenas a seis manos y hasta una noche gratuita con pizza romana, pizza fritta napolitana, cerveza y bombas de Nutella. Una manera de demostrar que la pizza puede ser tradición, calle, alta cocina, cine, fiesta popular y punto de encuentro.

Fratelli Figurato: pizza gratis y espíritu de fiesta italiana

Uno de los planes más llamativos de la semana será La Festa della Pizza, organizada por Fratelli Figurato el próximo 25 de junio en Pizzeria Friggitoria, en la avenida de Filipinas, 14. El evento, que alcanza su tercera edición, se celebrará a partir de las 20:00 horas y, por primera vez, será totalmente gratuito.

Riccardo y Vittorio Figurato, hermanos y fundadores de Fratelli Figurato. / Cedida

La idea es recrear el ambiente de una fiesta popular italiana, esas celebraciones de pueblo donde la comida reúne a vecinos, familias y visitantes alrededor de un producto. En este caso, el lema lo deja claro: "¿Romana o napoletana? Lo importante es que sea buena".

La noche reunirá a Fratelli Figurato y L’Elementare, que viajará desde Roma para participar en el evento. El encuentro pondrá frente a frente dos estilos muy distintos de pizza popular italiana: la pizza tonda romana, fina y crujiente, y la pizza fritta napolitana, más suave, contundente y ligada a la tradición callejera del sur de Italia.

Al entrar, cada asistente recibirá tres tickets: uno para pizza romana, otro para pizza fritta napolitana y un tercero para cerveza de barril. Cada especialidad tendrá su propio espacio y serán los pizzaioli quienes preparen y entreguen las pizzas llamando a cada persona por su nombre. Al final de la velada se servirán también bombas rellenas de Nutella.

Para Riccardo y Vittorio Figurato, hermanos y fundadores de Fratelli Figurato, esta fiesta resume la manera en la que crecieron entendiendo la pizza en Italia. "La Festa della Pizza representa exactamente la idea de pizza con la que crecimos en Italia: una comida popular, accesible y capaz de reunir a personas muy diferentes alrededor de la misma mesa", explican.

Desde L’Elementare comparten esa visión: "No se trata de competir, sino de celebrar dos culturas gastronómicas que comparten los mismos valores: barrio, producto, sencillez y pasión por la pizza popular italiana".

C:\Users\anieto\Desktop\‘Bello de Nonna’, una de las propuestas de L'Elementare para celebrar en Madrid la pizza popular italiana. / Cedida

Totò e Peppino: tres chefs y tres formas de mirar la pizza

La Pizza Week también tendrá una lectura más gastronómica y creativa con la propuesta de Totò e Peppino. El restaurante celebrará el 23 de junio, a las 20.30 horas, en Origine, en la calle Rafael Calvo, 36, la cena "Tres versiones y un solo propósito… la cocina".

La cita reunirá a Salvatore Romano, fundador de Totò e Peppino, con Gianni Pinto, chef de Noi, y Rafa Bergamo, al frente de Kuoco. Será una cena a seis manos en la que la masa de Salvatore Romano servirá como punto de partida para tres interpretaciones muy distintas de la pizza.

La cita reunirá a Salvatore Romano, fundador de Totò e Peppino, con Gianni Pinto, chef de Noi, y Rafa Bergamo, al frente de Kuoco. / Cedida

Gianni Pinto firmará Sempre Quella, una pizza nacida del recuerdo de "esa pizza que se pide siempre", con tomate San Marzano asado lentamente, salsa de cuatro quesos italianos y salami picante servido aparte. Rafa Bergamo presentará La Perucha, una creación que cruza Italia y Perú con crema de ají amarillo, parmesano, scamorza, mozzarella, bacon, aceituna de botija y albahaca.

Salvatore Romano completará el trío con Già Vista, una reinterpretación contemporánea del cóctel de gambas con piña, carabinero, salsa Emmy y lemongrass. La experiencia irá más allá de las pizzas: cada chef elaborará también un entrante y un postre exclusivos, con una selección de vinos diseñada por el sumiller Gabriele Manzottu.

El menú completo tendrá un precio de 50 euros y contará con aforo limitado. Además, desde el 24 de junio y hasta el final de la Pizza Week, este menú de colaboración podrá disfrutarse en Origine mediante reserva previa.

Baldoria Festival: pizza y cine napolitano

Baldoria también se suma a la semana con su propio formato: Baldoria Festival. El restaurante de Ciro Cristiano, situado en José Ortega y Gasset, 100, propone del 22 al 28 de junio una experiencia inspirada en el cine napolitano, con colaboraciones, estrenos gastronómicos y una puesta en escena pensada como si cada noche fuera el estreno de una película.

Baldoria llega a esta Pizza Week en un momento especialmente dulce. En 2025 se consolidó como segunda mejor pizzería de Europa en el ranking 50 Top Pizza Europa y alcanzó el octavo puesto mundial en 50 Top Pizza World.

Baldoria Festival reunirá colaboraciones con Éric Ayala, Chiribita, Tandoori Station, 1862 Dry Bar y Raffaele Bonetta durante la Pizza Week. / Cedida

Su festival arrancará el 22 de junio con Éric Ayala, uno de los nombres de la nueva generación pizzera, que presentará la pizza Maestro Roberto. El 23 de junio será el turno de Chiribita, con una colaboración entre Madrid y México a través de la pizza Mexico & Nuvole. El 25 de junio, la pizza se cruzará con la cocina india y la coctelería de autor gracias a Tandoori Station y 1862 Dry Bar, con la creación India-Na Jones.

El 26 de junio cerrará el cartel de invitados Raf Bonetta, llegado desde Nápoles, para reforzar el vínculo del festival con la tradición pizzera napolitana. Además, durante toda la semana Baldoria servirá su Sweet Margherita, una pizza brioche dulce con mermelada de tomate San Marzano, crema chantilly, chocolate blanco y albahaca baby. Cada noche también se completará con el cóctel San Marzano Bliss.

La experiencia estará cuidada como un pequeño festival de cine: palomitas de cortesía, música con bandas sonoras, carteles de estreno exclusivos para cada colaboración y un equipo vestido con la camiseta oficial de Baldoria Festival.

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