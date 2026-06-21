Las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid superan las 34.700 consultas atendidas

Las cinco Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que prestan servicio en los municipios de hasta 65.000 habitantes de la región, han atendido 34.718 consultas desde su puesta en funcionamiento.

Según ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su última reunión un crédito plurianual de 3 millones de euros de cara a garantizar la continuidad de estos recursos durante 2026 y 2027.

Como novedad, estas unidades, que recorren una media de 6.200 kilómetros semanales, han incorporado Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) de última generación, lo que las convierte en espacios cardioprotegidos. Además, más de 40 trabajadores han recibido formación específica para asegurar una actuación rápida y adecuada ante cualquier emergencia sanitaria.

Asimismo, desde principios de mes se ha sumado una quinta unidad a las cuatro que actualmente atendían en las localidades de menos de 20.000 habitantes, para ampliar la cobertura territorial a 16 nuevos municipios de hasta 65.000 vecinos. Desde su puesta en marcha y hasta la fecha, este recurso ya ha prestado atención a 259 personas.

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La nueva ruta incluye las poblaciones de Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Galapagar, Mejorada del Campo, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Pinto, San Fernando de Henares, Torrelodones, Tres Cantos, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. El horario de atención al público se sitúa entre las 08:30 y las 21:00 horas, en función de las características y necesidades de cada emplazamiento.