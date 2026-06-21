Madrid se prepara para el calor extremo: aviso naranja por 42ºC este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes un aviso naranja por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid. El episodio de calor afectará especialmente a las horas centrales del día, entre las 13:00 y las 21:00 horas, cuando los termómetros podrán alcanzar los 42 grados en distintos puntos de la región.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en las zonas Metropolitana y Henares y en la comarca Sur y Vegas, donde se espera que los valores máximos lleguen a los 42 grados. En la Sierra, las máximas serán más moderadas, aunque también elevadas para la época, con hasta 37 grados.

Noches tropicales y ambiente muy cálido

El calor no dará tregua durante la madrugada. Las temperaturas mínimas subirán hasta situarse entre los 24 y los 26 grados en el suroeste de la región, mientras que en buena parte del territorio madrileño permanecerán por encima de los 22 grados, salvo en áreas de la Sierra.

Esta situación favorecerá una sensación térmica elevada durante gran parte de la jornada y dificultará el descenso de las temperaturas durante la noche.

Calima y posibles tormentas secas

La previsión meteorológica apunta además a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución a partir del mediodía. La jornada estará marcada también por la presencia de calima.

Por la tarde no se descarta la aparición de alguna tormenta seca aislada en el extremo oeste de la comunidad y en zonas de la Sierra. El viento soplará flojo del este durante la mañana y tenderá a girar al sureste e intensificarse por la tarde. En las áreas afectadas por tormentas podrían registrarse rachas muy fuertes.

Las temperaturas previstas para este lunes son las siguientes:

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