Estudiantes, docentes y vecinos se reúnen los días 24 y 25 de junio para "imaginar" una nueva Ciudad Universitaria

Estudiantes y docentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Politécnica (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), junto a vecinos, se reunirán el próximo miércoles 24 y jueves 25 de junio para "imaginar" una nueva Ciudad Universitaria.

En concreto, han organizado un "catalizador de ciencia ciudadana", un espacio de "encuentro y co-creación" para imaginar el futuro de este lugar en el marco del concurso de ideas que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid y los tres centros universitarios.

El objetivo es trabajar desde el enfoque de la "ciencia ciudadana", construyendo propuestas que integren tanto el conocimiento académico y técnico como la experiencia cotidiana de quienes habitan y transitan los barrios colindantes a Ciudad Universitaria.

Durante la jornada se conformarán equipos de trabajo y se dispondrán de espacios de análisis, diagnóstico y diseño de propuestas en torno a algunos de los ejes estratégicos planteados: la superación de la fractura urbana entre el campus y su entorno, la renaturalización e infraestructura verde, la movilidad sostenible e intermodalidad, la diversificación de usos y activación del campus y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y urbano.

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Los equipos contarán con espacios de acompañamiento y mentoría de profesores de la UCM y UPM. También habrá reconocimiento y premios para las propuestas destacadas. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario.