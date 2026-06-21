Madrid culmina la peatonalización de la calle Oberón en Moratalaz con 65 nuevos árboles y una inversión de 758.000 euros

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha visitado este domingo la remodelada calle de Oberón, en el distrito de Moratalaz, tras la finalización de las obras que han consolidado su peatonalización entre las calles de Mario Cabré y Mérida.

La intervención, ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid con una inversión de 758.000 euros, ha permitido transformar una superficie de 3.600 metros cuadrados en un espacio pensado para los peatones, la convivencia y la mejora ambiental.

Aunque este tramo ya tenía consideración peatonal, mantenía una configuración propia de una vía destinada al tráfico rodado, con aceras, zonas de aparcamiento y carriles de circulación. La actuación ha eliminado estos elementos para crear una plataforma única que favorece el tránsito a pie y amplía los espacios de estancia, encuentro y juego.

La calle de Oberón estrena plataforma única, zonas verdes y nuevo mobiliario urbano. / Ayuntamiento de Madrid

La transformación adquiere una relevancia especial por la presencia de dos equipamientos públicos a ambos lados de la calle: un centro educativo y un centro deportivo. El Consistorio considera que el nuevo diseño permitirá ampliar los usos vinculados a las actividades educativas y deportivas que se desarrollan en estos edificios.

Más zonas verdes y pavimentos permeables

La remodelación ha incorporado una importante mejora ambiental mediante la plantación de 65 árboles y 5.900 arbustos. Las especies seleccionadas están adaptadas a las condiciones climáticas de Madrid y presentan bajos requerimientos de mantenimiento y consumo de agua.

El espacio se organiza en tres ámbitos diferenciados. Los denominados superalcorques integran tanto el arbolado existente como las nuevas plantaciones. Junto a ellos se han habilitado áreas estanciales con pavimentos blandos de jabre granítico y mobiliario destinado al descanso y al ocio. Por último, las zonas adoquinadas garantizan itinerarios peatonales accesibles y el paso de vehículos de emergencia y servicio cuando sea necesario.

Toda la pavimentación renovada es permeable. Las áreas de tránsito cuentan con adoquín, mientras que las zonas terrizas incorporan jabre granítico. Además, se han utilizado baldosas en los puntos de conexión con las aceras preexistentes y tierra vegetal con corteza de pino en los espacios ajardinados.

La calle de Oberón estrena plataforma única, zonas verdes y nuevo mobiliario urbano. / Ayuntamiento de Madrid

La actuación se ha completado con la instalación de 11 luminarias LED de alta eficiencia energética. Asimismo, la calle dispone ahora de nuevo mobiliario urbano, entre el que se incluyen bancos, mesas, fuentes, tumbonas y aparcabicis.

El Ayuntamiento destaca que desde 2019 el Área de Obras y Equipamientos ha llevado a cabo actuaciones de peatonalización en 26 espacios de la ciudad. Entre ellas figuran la Puerta del Sol y su entorno, la plaza de Olavide, las calles de Recoletos y Cid o distintos ámbitos de Villaverde, Arganzuela, Vicálvaro, Chamberí, Barajas y Puente de Vallecas. Además, actualmente continúan los trabajos de peatonalización en varios espacios del casco histórico de Barajas.

Actuación incluida en el programa de entornos escolares

La intervención en la calle de Oberón se integra en el programa municipal de mejora de entornos escolares, cuyo objetivo es reforzar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad ambiental en los accesos a los centros educativos.

Desde su puesta en marcha, el Ayuntamiento ha actuado en 391 entornos escolares de los 21 distritos de la capital, de los cuales 390 ya han finalizado y uno permanece en ejecución. La inversión acumulada supera los 21 millones de euros.

Estas actuaciones incluyen la renovación de aceras y recorridos peatonales, la reorganización de accesos e intersecciones y la eliminación de barreras arquitectónicas para adaptar los espacios a la normativa vigente y mejorar la movilidad urbana.

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La remodelación de la calle de Oberón forma parte también de la Estrategia del Sur, el conjunto de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para favorecer la transformación urbana, económica y medioambiental de los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.