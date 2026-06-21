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HISTORIA DE MADRID

Una llamada para la historia: el día en que Alfonso XII estrenó el primer teléfono de Madrid para hablar con su prometida

La primera llamada telefónica que salió desde Madrid fue a Aranjuez y sus protagonistas fueron dos enamorados

Grabado de 1878 del enlace matrimonial entre María de las Mercedes y Alfonso XII

Grabado de 1878 del enlace matrimonial entre María de las Mercedes y Alfonso XII / Getty Images

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

El siglo XIX fue un siglo de grandes revoluciones tecnológicas, desde la locomotora de vapor al cinematógrafo, muchos de estos avances supusieron un antes y un después en la Historia de España. Sin embargo, ninguno tendría el impacto que llegaría a alcanzar el sistema de telefonía.

Aunque hoy no podemos concebir nuestro día a día sin los teléfonos móviles, hubo una época en que escuchar la voz de alguien aun estando a kilómetros de distancia no era más que un simple sueño. Así, cuando con apenas 20 años, el Rey Alfonso XII tuvo la oportunidad de estrenar la primera línea de telefonía de Madrid, el monarca era muy consciente del hito histórico de este hecho. Pero, ¿a quién decidió llamar Alfonso XII?

El teléfono contectaba los Palacios de Oriente y de Aranjuez atravesando el Jarama

El teléfono contectaba los Palacios de Oriente y de Aranjuez atravesando el Jarama / @limuraprado

"¿Está Merchita? ¡Merchita al aparato!"

La primera línea, que, cruzando el Jarama llegaba hasta el palacio de Aranjuez, conectaba las habitaciones de dos enamorados, que, a pocos días de su boda, pudieron escuchar sus voces a través del entonces llamado "aparato". Hablamos de María de las Mercedes y Alfonso XII, quienes el 18 de enero de 1878 compartieron la primera conversación por teléfono de la historia de España.

Artículo del domingo 20 enero de 1878 en el periódico: La correspondencia de España.

Artículo del domingo 20 enero de 1878 en el periódico: La correspondencia de España. / Hemeroteca Digital

"¿Esta Merchita? ¡Merchita al aparato!", exclamaba el Rey. Así, Mercedes respondía: "Hola Alfonso, un poco más alto, no te oigo". De acuerdo a los medios de la época, con una duración de 15 minutos, y un poco a gritos, los enamorados hablaron sobre los preparativos de la boda y los nervios que sentían a pocos días del enlace: "Bueno, ultimando detalles, con nervios", confesaba Mercedes a su futuro marido.

Los avances tecnológicos no pudieron evitar el trágico final

Aunque la tecnología progresaba a pasos agigantados, los avances no fueron suficientes para salvar a la reina de su trágico destino. María de las Mercedes fallecería apenas cinco meses después en Madrid de tifus y apenas dos días después de su 18 cumpleaños.

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Aunque Alfonso XII también fallecería joven, a los 27 años, lo haría tras haber contraído matrimonio por segunda vez con María Cristina de Habsburgo, con quien tuvo tres hijas legítimas. Además, el monarca tuvo dos hijos ilegítimos y un único hijo varón que sobrevivió y ocuparía el trono bajo el nombre de Alfonso XIII.

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